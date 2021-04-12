Візит Зеленського до Туреччини та нові втрати на Донбасі: новини за вихідні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, на Донбасі загинув ще один боєць ВСУ, південноафриканський штам COVID-19 виявився стійким до вакцини Pfizer. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 10-11 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

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Перемовини Зеленського з Ердоганом: про що домовилися президенти

У суботу, 10 квітня, президент Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Туреччини, де провів перемовини з президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом. У підсумку глави держав підписали спільну декларацію Дев’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

В ході спільного брифінгу Ердоган заявив, що ситуацію на Донбасі треба вирішувати в мирний спосіб. Він повідомив про готовність надавати будь-яку підтримку з цього питання.

Україна створює нацсистему переходу на стандарти НАТО, - Шмигаль

Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО, яка повинна прискорити шлях до повноправного членства в Північноатлантичному Альянсі. На цьому тижні віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина представила запуск цієї системи. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що Україна ввела вже 292 стандарти і керівні документи НАТО або 19% угод зі стандартизації.

На Донбасі загинув ще один молодий боєць ЗСУ

У суботу, 10 квітня, біля Золотого бойовики пострілом з вогнепальної зброї смертельно поранили старшого солдата Андрія Теперика, якому було всього 24 роки.

Військовий був стрільцем-снайпером першого механізованого взводу другої механізованої роти першого механізованого батальйону. Він проходив військову службу за контрактом.

У фігурантів справи MH17 в день катастрофи був контакт з РФ на вищому рівні, - NOS

У фігурантів справи про катастрофу літака MH17 на Донбасі в день його збиття 17 липня 2021 року був контакт з Москвою на вищому рівні. При цьому протягом декількох годин вони не знали, що збили з "Бука" пасажирський лайнер. Про це йдеться у розслідуванні програми Nieuwsuur на нідерландському телеканалі NOS.

Журналісти Nieuwsuur мають у своєму розпорядженні тисячі телефонних розмов ватажка розвідки так званої "ДНР" Сергія Дубинського ("Хмурий"). Розмови датуються липнем і серпнем 2014 року, тобто до і після катастрофи MH17. Ці записи дають детальну картину реальності війни на Донбасі. Записи надані Службою безпеки України.

Британія направила в Північну Ірландію розвідку і військових для боротьби з заворушеннями

Уряд Великобританії направив в Північну Ірландію розвідку і військових, які повинні допомогти запобігти масові заворушення, що охопили кілька міст, у тому числі і Белфаст. Сутички груп лоялістів з поліцією і націоналістами тривають понад тиждень. Про це повідомляє Sunday Mirror з посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що на думку служби контррозвідки MI5 і військової розвідки, що сутички можуть перерости в зіткнення воєнізованих добровольчих груп націоналістів і лоялістів.

Зберегло відрив від Шахтаря: "Динамо" здобуло перемогу над "Дніпро-1"

Футбольний клуб "Динамо" здобув перемогу над "Дніпро-1" з рахунком 2:0. Таким чином команда зберегла відрив від "Шахтаря".

Один з центральних матчів 21 туру Favbet Ліги пройшов у дуже напруженій боротьбі за перемогу. Обидві команди підійшли до нього не в ідеальних стартових складах, але це не завадило їм показати змістовний футбол.

В Україну увірветься негода: синоптики різко змінили прогноз

Погода в Україні 12 квітня буде з дощами, але теплою. Синоптики раніше повідомляли, що в понеділок очікується сонячна погода з високими показниками тепла, але зараз різко змінили прогноз. Як повідомляється, циклон зайде в Україну зі сходу країни.

Детальний прогноз опублікували синоптики Українського гідрометцентру і ресурс Meteoprog.