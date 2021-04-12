Візит Зеленського до Туреччини та нові втрати на Донбасі: новини за вихідні
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, на Донбасі загинув ще один боєць ВСУ, південноафриканський штам COVID-19 виявився стійким до вакцини Pfizer. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 10-11 квітня, - в матеріалі РБК-Україна
Коронавірус в Украине и в мире: последние новости
- Міністерство охорони здоров'я оновило карту карантину в Україні. Згідно з актуальними даними, зараз в "червоній зоні" Київ і 12 областей.
- У Закарпатській області скасовано дію "червоної" зони карантину. "Укрзалізниця" відновила повноцінне курсування поїздів до області
- У Міністерстві охорони здоров'я розраховують, що перші поставки вакцини Pfizer у рамках COVAX будуть на наступному тижні. Однак дата прибуття може зміститися.
- З 11 квітня у Харкові розпочав діяти жорсткий локдаун. Попри те, що в місті почали діяти карантинні обмеження "червоної зони" місцеві жителі гуляють по парках і не дотримуються соціальної дистанції.
- Індійська столиця Делі зіткнулася з четвертою хвилею коронавірусу. За минулу добу в місті і його околицях, де проживає понад 30 млн осіб, зафіксовані рекордні 10 тисяч випадків зараження. Це може вплинути на постачання вакцин
- У Польщі вакцина від коронавірусу показала ефективність в більш ніж 99% випадків. З 5,5 млн вакцинованих поляків, тільки 51 тисяча людей отримали позитивний тест на COVID-19.
- Південноафриканський штам коронавірусної інфекції набагато більш стійкий до вакцини Pfizer-BioNTech. Про це свідчать дані дослідження, проведеного фахівцями Тель-Авівського університету і мережею медичних установ "Клаліт".
Перемовини Зеленського з Ердоганом: про що домовилися президенти
У суботу, 10 квітня, президент Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Туреччини, де провів перемовини з президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом. У підсумку глави держав підписали спільну декларацію Дев’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.
В ході спільного брифінгу Ердоган заявив, що ситуацію на Донбасі треба вирішувати в мирний спосіб. Він повідомив про готовність надавати будь-яку підтримку з цього питання.
Україна створює нацсистему переходу на стандарти НАТО, - Шмигаль
Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО, яка повинна прискорити шлях до повноправного членства в Північноатлантичному Альянсі. На цьому тижні віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина представила запуск цієї системи. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що Україна ввела вже 292 стандарти і керівні документи НАТО або 19% угод зі стандартизації.
На Донбасі загинув ще один молодий боєць ЗСУ
У суботу, 10 квітня, біля Золотого бойовики пострілом з вогнепальної зброї смертельно поранили старшого солдата Андрія Теперика, якому було всього 24 роки.
Військовий був стрільцем-снайпером першого механізованого взводу другої механізованої роти першого механізованого батальйону. Він проходив військову службу за контрактом.
У фігурантів справи MH17 в день катастрофи був контакт з РФ на вищому рівні, - NOS
У фігурантів справи про катастрофу літака MH17 на Донбасі в день його збиття 17 липня 2021 року був контакт з Москвою на вищому рівні. При цьому протягом декількох годин вони не знали, що збили з "Бука" пасажирський лайнер. Про це йдеться у розслідуванні програми Nieuwsuur на нідерландському телеканалі NOS.
Журналісти Nieuwsuur мають у своєму розпорядженні тисячі телефонних розмов ватажка розвідки так званої "ДНР" Сергія Дубинського ("Хмурий"). Розмови датуються липнем і серпнем 2014 року, тобто до і після катастрофи MH17. Ці записи дають детальну картину реальності війни на Донбасі. Записи надані Службою безпеки України.
Британія направила в Північну Ірландію розвідку і військових для боротьби з заворушеннями
Уряд Великобританії направив в Північну Ірландію розвідку і військових, які повинні допомогти запобігти масові заворушення, що охопили кілька міст, у тому числі і Белфаст. Сутички груп лоялістів з поліцією і націоналістами тривають понад тиждень. Про це повідомляє Sunday Mirror з посиланням на власні джерела.
Видання зазначає, що на думку служби контррозвідки MI5 і військової розвідки, що сутички можуть перерости в зіткнення воєнізованих добровольчих груп націоналістів і лоялістів.
Зберегло відрив від Шахтаря: "Динамо" здобуло перемогу над "Дніпро-1"
Футбольний клуб "Динамо" здобув перемогу над "Дніпро-1" з рахунком 2:0. Таким чином команда зберегла відрив від "Шахтаря".
Один з центральних матчів 21 туру Favbet Ліги пройшов у дуже напруженій боротьбі за перемогу. Обидві команди підійшли до нього не в ідеальних стартових складах, але це не завадило їм показати змістовний футбол.
В Україну увірветься негода: синоптики різко змінили прогноз
Погода в Україні 12 квітня буде з дощами, але теплою. Синоптики раніше повідомляли, що в понеділок очікується сонячна погода з високими показниками тепла, але зараз різко змінили прогноз. Як повідомляється, циклон зайде в Україну зі сходу країни.
Детальний прогноз опублікували синоптики Українського гідрометцентру і ресурс Meteoprog.