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УЗ відновила повноцінне курсування поїздів до Закарпатської області: перелік маршрутів

Новость на русском → Закарпатська область, Субота 10 квітня 2021 18:02
УЗ відновила повноцінне курсування поїздів до Закарпатської області: перелік маршрутів Фото: УЗ відновила курсування поїздів у Закарпатську область (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Курсування поїздів до Закарпатської області відновлено. ПАО "Укрзалізниця" запускає його з неділі, 11 квітня.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Укрзалізниця з 11 квітня відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області", - вказано у повідомленні.

Підкреслимо, з 11 квітня ці поїзди їдуть в область, і тільки з 12-14 квітня - із Закарпаття.

Йдеться про наступні маршрути:

  • №45/46 Ужгород-Лисичанськ (відправленням з 11 квітня з Лисичанська, з 12 квітня - з Ужгорода);
  • №81/82 Ужгород-Київ (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня - з Ужгорода);
  • №357/358 Київ-Рахів (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня - з Рахова);
  • №17/18 Харків-Ужгород (з 11 квітня з Харкова, з 12 квітня - з Ужгорода);
  • №15/16 Харків-Рахів (з 12 квітня з Харкова, з 13 квітня - з Рахова);
  • №4/3 Запоріжжя-Ужгород (з 12 квітня з Запоріжжя, з 13 квітня - з Ужгорода);
  • №107/108 Одеса-Ужгород (з Одеси з 11 квітня, з 12 квітня - з Ужгорода);
  • №13/14 Київ-Чоп, Солотвино-Київ (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня - із Солотвино й Чопа);
  • №134/133 Миколаїв-Рахів (з 12 квітня з Миколаєва, з 14 квітня - з Рахова);
  • №26/25 Одеса-Рахів (з 11 квітня з Одеси, з 12 квітня - з Рахова).


Зазначається, що продаж залізничних квитків до вказаного регіону та з нього буде відновлено 10 квітня з 18:00.

Нагадаємо, сьогодні у Закарпатській області скасували дію "червоної" зони карантину. Рішення прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як писало РБК-Україна, вчора головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що "вже скоро" карантин можуть послабити у Закарпатській області.

Крім того, ситуація з коронавірусом покращилась в Івано-Франківську. Цей регіон вийшов з "червоної" зони карантину.

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