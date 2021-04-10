УЗ відновила повноцінне курсування поїздів до Закарпатської області: перелік маршрутів

Курсування поїздів до Закарпатської області відновлено. ПАО "Укрзалізниця" запускає його з неділі, 11 квітня.

"Укрзалізниця з 11 квітня відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області", - вказано у повідомленні.

Підкреслимо, з 11 квітня ці поїзди їдуть в область, і тільки з 12-14 квітня - із Закарпаття.

Йдеться про наступні маршрути:

№45/46 Ужгород-Лисичанськ (відправленням з 11 квітня з Лисичанська, з 12 квітня - з Ужгорода);

№81/82 Ужгород-Київ (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня - з Ужгорода);

№357/358 Київ-Рахів (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня - з Рахова);

№17/18 Харків-Ужгород (з 11 квітня з Харкова, з 12 квітня - з Ужгорода);

№15/16 Харків-Рахів (з 12 квітня з Харкова, з 13 квітня - з Рахова);

№4/3 Запоріжжя-Ужгород (з 12 квітня з Запоріжжя, з 13 квітня - з Ужгорода);

№107/108 Одеса-Ужгород (з Одеси з 11 квітня, з 12 квітня - з Ужгорода);

№13/14 Київ-Чоп, Солотвино-Київ (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня - із Солотвино й Чопа);

№134/133 Миколаїв-Рахів (з 12 квітня з Миколаєва, з 14 квітня - з Рахова);

№26/25 Одеса-Рахів (з 11 квітня з Одеси, з 12 квітня - з Рахова).



Зазначається, що продаж залізничних квитків до вказаного регіону та з нього буде відновлено 10 квітня з 18:00.