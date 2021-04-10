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Перемовини Зеленського з Ердоганом: про що домовилися президенти

Новость на русском → Туреччина, Субота 10 квітня 2021 21:11
Перемовини Зеленського з Ердоганом: про що домовилися президенти Фото: Реджеп Тайіп Ердоган і Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У суботу, 10 квітня, президент Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Туреччини, де провів перемовини з Реджепом Тайіпом Ердоганом. У підсумку глави держав підписали спільну декларацію Дев’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Лідери вирішили активізувати спільні зусилля з метою поглиблення співпраці та координації між сторонами в сфері економіки, торгівлі, туризму, безпеки, оборонної промисловості, науки, освіти та молоді.

"Продовжувати співпрацю у форматі "Квадрига" (2 + 2) на рівні міністрів та координаторів. Підтвердити безумовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах", - сказано у повідомленні.

Сторони будуть продовжувати координувати кроки, спрямовані на відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, зокрема на деокупацію Криму та міста Севастополя, а також територій в Донецькій та Луганській областях.

"Підтримати створення "Кримської платформи" як нового формату для врегулювання питання незаконної та нелегітимної анексії Криму Російською Федерацією", - вказано у повідомленні.

Домовилися глави держав і посилити спільні зусилля для покращення умов проживання українських громадян, зокрема кримських татар, які були змушені покинути Крим внаслідок тимчасової окупації.

"Координувати зусилля відповідно до міжнародного права для забезпечення захисту прав людини в АР Крим та місті Севастополі та звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України, включаючи кримських татар. Підтримувати мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України шляхом діалогу на основі мінських домовленостей", - йдеться у декларації.

Також у документі прописана домовленість:

  • посилити співробітництво та спільні зусилля у боротьбі з тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом у всіх їх формах та проявах,
  • вжити спільних заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію транснаціональної організованої злочинності, кіберзлочинів, нелегальної міграції, торгівлі наркотиками та прекурсорами, зброєю та людьми,
  • забезпечувати швидку обробку запитів про екстрадицію,
  • висловити підтримку перспективі членства України в НАТО, зокрема її намірів отримати ближчим часом План дій щодо членства,
  • підтвердити підтримку регіональної співпраці в Чорноморському регіоні з метою забезпечення стабільності та безпеки у рамках двосторонніх та багатосторонніх механізмів, включаючи НАТО.

Крім того, глави держав мають намір прискорити завершення переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю, а також вжити необхідних заходів для усунення проблем інвесторів та компаній з кожного боку та заохочення нових інвестицій.

"Забезпечити подальше вдосконалення прикордонного контролю з метою спрощення процедур в’їзду та покращення можливостей для подорожей громадян двох держав і заохочення взаємного туризму", - йдеться у декларації.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що ситуацію на Донбасі треба вирішувати мирним шляхом. Він повідомив про готовність надавати будь-яку підтримку з цього питання.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Туреччини.

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