Визит Зеленского в Турцию и новые потери на Донбассе: новости за выходные

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на Донбассе погиб еще один боец ВСУ, южноафриканский штамм COVID-19 оказался устойчив к вакцине Pfizer. Подробнее о том, что произошло на выходных, 10-11 апреля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Переговоры Зеленского с Эрдоганом: о чем договорились президенты

В субботу, 10 апреля, президент Владимир Зеленский осуществил рабочий визит в Турцию, где провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В итоге главы государств подписали совместную декларацию Девятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

В ходе совместного брифинга Эрдоган заявил, что ситуацию на Донбассе надо решать мирным путем. Он сообщил о готовности оказывать любую поддержку по этому вопросу.

Украина создает нацсистему перехода на стандарты НАТО, - Шмыгаль

Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО, которая должна ускорить путь к полноправному членству в Североатлантическом Альянсе. На этой неделе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина представила запуск данной системы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль .

Премьер отметил, что Украина ввела уже 292 стандартов и руководящих документов НАТО или 19% сделок по стандартизации.

На Донбассе погиб еще один молодой боец ВСУ

В субботу, 10 апреля, возле Золотого боевики выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили старшего солдата Андрея Теперика, которому было всего 24 года.

Военный был стрелком-снайпером первого механизированного взвода второй механизированной роты первого механизированного батальона. Он проходил военную службу по контракту.

У фигурантов дела MH17 в день катастрофы был контакт с РФ на высшем уровне, - NOS

У фигурантов дела о катастрофе самолета MH17 на Донбассе в день его сбития 17 июля 2021 года был контакт с Москвой на высшем уровне. При этом в течение нескольких часов они не знали, что сбили из "Бука" пассажирский лайнер. Об этом говорится в расследовании программы Nieuwsuur на нидерландском телеканале NOS.

Журналисты Nieuwsuur имеют в своем распоряжении тысячи телефонных разговоров главаря разведки так называемой "ДНР" Сергея Дубинского ("Хмурый"). Разговоры датируются июлем и августом 2014 года, то есть до и после катастрофы MH17. Эти записи дают подробную картину реальности войны на Донбассе. Записи предоставлены Службой безопасности Украины.

Британия направила в Северную Ирландию разведку и военных для борьбы с беспорядками

Правительство Великобритании направило в Северную Ирландию разведку и военных, которые должны помочь предотвратить массовые беспорядки, которые охватили несколько городов, в том числе и Белфаст. Стычки групп лоялистов с полицией и националистами продолжаются больше недели. Об этом сообщает Sunday Mirror со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что по мнению службы контрразведки MI5 и военной разведки, стычки могут перерасти в столкновения военизированных добровольческих групп националистов и лоялистов.

Сохранило отрыв от Шахтера: "Динамо" одержало победу над "Днепр-1"

Футбольный клуб "Динамо" одержал победу над "Днепр-1" со счетом 2:0. Таким образом команда сохранила отрыв от "Шахтера".

Один из центральных матчей 21 тура Favbet Лиги прошел в очень напряженной борьбе за победу. Обе команды подошли к нему не в идеальных стартовых составах, но это не помешало им показать содержательный футбол.

В Украину ворвется непогода: синоптики резко изменили прогноз

Погода в Украине 12 апреля будет с дождями, но теплой. Синоптики ранее сообщали, что в понедельник ожидается солнечная погода с высокими показателями тепла, но сейчас резко изменили прогноз. Как сообщается, циклон зайдет в Украину с востока страны.

Детальный прогноз опубликовали синоптики Украинского гидрометцентра и ресурс Meteoprog.