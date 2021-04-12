Визит Зеленского в Турцию и новые потери на Донбассе: новости за выходные
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на Донбассе погиб еще один боец ВСУ, южноафриканский штамм COVID-19 оказался устойчив к вакцине Pfizer. Подробнее о том, что произошло на выходных, 10-11 апреля, - в материале РБК-Украина
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
- Министерство здравоохранение обновило карту карантина в Украине. Согласно актуальным данным, сейчас в "красной зоне" Киев и 12 областей.
- В Закарпатской области отменено действие "красной" зоны карантина. "Укрзализныця" возобновила полноценное курсирование поездов в область
- В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что первые поставки вакцины Pfizer в рамках COVAX будут на следующей неделе. Однако дата прибытия может сместиться.
- С 11 апреля в Харькове начал действовать жесткий локдаун. Несмотря на то, что в городе начали действовать карантинные ограничения "красной зоны" местные жители гуляют толпами в парках и не соблюдают социальную дистанцию.
- В Польше вакцина от коронавируса показала эффективность в более чем 99% случаев. Из 5,5 млн вакцинированных поляков, только 51 тысяча человек получили положительный тест на COVID-19.
- Индийская столица Дели столкнулась с четвертой волной коронавируса. За минувшие сутки в городе и его окрестностях, где проживает более 30 млн человек, зафиксированы рекордные 10 тысяч случаев заражения. Это может повлиять на поставки вакцин.
- Южноафриканский штамм коронавирусной инфекции гораздо более устойчив к вакцине Pfizer-BioNTech. Об этом говорят данные исследования, проведенного специалистами Тель-Авивского университета и сетью медицинских учреждений "Клалит".
Переговоры Зеленского с Эрдоганом: о чем договорились президенты
В субботу, 10 апреля, президент Владимир Зеленский осуществил рабочий визит в Турцию, где провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В итоге главы государств подписали совместную декларацию Девятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
В ходе совместного брифинга Эрдоган заявил, что ситуацию на Донбассе надо решать мирным путем. Он сообщил о готовности оказывать любую поддержку по этому вопросу.
Украина создает нацсистему перехода на стандарты НАТО, - Шмыгаль
Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО, которая должна ускорить путь к полноправному членству в Североатлантическом Альянсе. На этой неделе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина представила запуск данной системы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль .
Премьер отметил, что Украина ввела уже 292 стандартов и руководящих документов НАТО или 19% сделок по стандартизации.
На Донбассе погиб еще один молодой боец ВСУ
В субботу, 10 апреля, возле Золотого боевики выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили старшего солдата Андрея Теперика, которому было всего 24 года.
Военный был стрелком-снайпером первого механизированного взвода второй механизированной роты первого механизированного батальона. Он проходил военную службу по контракту.
У фигурантов дела MH17 в день катастрофы был контакт с РФ на высшем уровне, - NOS
У фигурантов дела о катастрофе самолета MH17 на Донбассе в день его сбития 17 июля 2021 года был контакт с Москвой на высшем уровне. При этом в течение нескольких часов они не знали, что сбили из "Бука" пассажирский лайнер. Об этом говорится в расследовании программы Nieuwsuur на нидерландском телеканале NOS.
Журналисты Nieuwsuur имеют в своем распоряжении тысячи телефонных разговоров главаря разведки так называемой "ДНР" Сергея Дубинского ("Хмурый"). Разговоры датируются июлем и августом 2014 года, то есть до и после катастрофы MH17. Эти записи дают подробную картину реальности войны на Донбассе. Записи предоставлены Службой безопасности Украины.
Британия направила в Северную Ирландию разведку и военных для борьбы с беспорядками
Правительство Великобритании направило в Северную Ирландию разведку и военных, которые должны помочь предотвратить массовые беспорядки, которые охватили несколько городов, в том числе и Белфаст. Стычки групп лоялистов с полицией и националистами продолжаются больше недели. Об этом сообщает Sunday Mirror со ссылкой на собственные источники.
Издание отмечает, что по мнению службы контрразведки MI5 и военной разведки, стычки могут перерасти в столкновения военизированных добровольческих групп националистов и лоялистов.
Сохранило отрыв от Шахтера: "Динамо" одержало победу над "Днепр-1"
Футбольный клуб "Динамо" одержал победу над "Днепр-1" со счетом 2:0. Таким образом команда сохранила отрыв от "Шахтера".
Один из центральных матчей 21 тура Favbet Лиги прошел в очень напряженной борьбе за победу. Обе команды подошли к нему не в идеальных стартовых составах, но это не помешало им показать содержательный футбол.
В Украину ворвется непогода: синоптики резко изменили прогноз
Погода в Украине 12 апреля будет с дождями, но теплой. Синоптики ранее сообщали, что в понедельник ожидается солнечная погода с высокими показателями тепла, но сейчас резко изменили прогноз. Как сообщается, циклон зайдет в Украину с востока страны.
Детальный прогноз опубликовали синоптики Украинского гидрометцентра и ресурс Meteoprog.