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В Україну увірветься негода: синоптики різко змінили прогноз

Новость на русском → Неділя 11 квітня 2021 20:30
В Україну увірветься негода: синоптики різко змінили прогноз Погода в Україні 12 квітня буде дощовою і теплою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Погода в Україні 12 квітня буде з дощами, але теплою. Синоптики раніше повідомляли, що в понеділок очікується сонячна погода з високими показниками тепла, але зараз різко змінили прогноз. Як повідомляється, циклон зайде в Україну зі сходу країни.

Детальний прогноз опублікували синоптики Українського гідрометцентру і ресурс Meteoprog.

За даними фахівців Укргідрометцентру, 12 в Україні очікується більше хмарна погода. На сході та південному сході – дощі. При цьому показники термометрів зростуть в середньому до +16... +19 градусів. Обіцяне раніше синоптиками тепло на сході все ж очікується. Там термометри покажуть до +20 градусів протягом дня. При цьому на півночі, півдні та у центрі країни градусники місцями покажуть +13... +17 градусів.

У нічний час заморозків не очікується. Синоптики уточнюють, що мінімальні показники досягнуть +3... +5 градусів в темний час доби. При цьому на сході та півдні вночі до +8 тепла.

В Україну увірветься негода: синоптики різко змінили прогноз

Погода в Україні 12 квітня за даними Українського гідрометцентру (карта: meteo.gov.ua)

За даними Meteoprog, рівень тепла в понеділок буде досягати +22 градусів на сході. При цьому ймовірність дощу – не більше 67%. На Луганщині за даними фахівців очікується чисте небо. Опади прогнозують тільки в Кіровоградській області.

В Україну увірветься негода: синоптики різко змінили прогноз

Погода в Україні 12 квітня за даними Meteoprog (карта: meteoprog.ua)

Варто відзначити, що раніше фахівці Укргідрометцентру прогнозували суху погоду в понеділок.

Додамо, що на 13 квітня синоптики прогнозують опади тільки у Житомирській і Вінницькій області.

Нагадаємо, що раніше ми публікували детальний прогноз на ці вихідні та початок наступного тижня. Повідомлялося про грозові зливи, похолодання і навіть можливий сніг.

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