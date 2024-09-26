Зеленский встретился с Байденом и представит ему план победы: первые подробности

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден встретились в Белом доме в Вашингтоне. В ходе переговоров украинский лидер подробно представит детали своего плана победы в войне с РФ.

Детальнее о встрече двух лидеров и что этому предшествовало - в материале РБК-Украина .

Как сообщил корреспондент "Укринформа" в Вашингтоне, украинский и американский лидеры проводят встречу в Овальном кабинете Белого дома.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Овальном кабинете (x.com/holosameryky)

Что ожидается от встречи Зеленского и Байдена

Как отмечает CNN, визит Зеленского в Белый дом в четверг может стать его последним шансом убедить Байдена усилить помощь Украине перед тем, как американский президент покинет свой пост.

Точные детали плана победы, который представит президент Украины, неизвестны, поскольку украинская сторона его тщательно держала в тайне, пока он не будет представлен американскому лидеру.

Впрочем, по информации СМИ из западных источников известно, что этот план содержит четыре ключевых момента: запрос на гарантии безопасности; продолжение операции Украины в Курской области, чтобы обеспечить территориальные "козыри" для переговоров; запрос на "конкретное" передовое оружие и международную финансовую помощь экономике. Кроме того, как подтвердили в ОП, в перечне также есть и приглашение Украины в НАТО.

Сам Зеленский ранее кратко рассказал, что план победы рассчитан на "быстрые решения" партнеров и сработает, если они будут выполнены в ближайшие два месяца.

Также, как ожидается, одной из главных тем встречи Байдена и Зеленского может стать призыв Украины о предоставлении разрешения сбивать западное оружие вглубь территории РФ. В частности, это касается таких ракет, как Storm Shadow и ATACMS.

Зеленский ранее выражал уверенность, что такие союзники как Франция, Британия, Италия и Германия позволят удары в тыл РФ, но нужно решение США, которые пока такого разрешения не давали.

Отметим, что отдельно украинский лидер проведет встречу с вице-президентом Камалой Харрис, баллотирующейся в президенты США от демократов. Она пройдет после того, как Зеленский завершит разговор с Байденом.

Визит Зеленского в США и новый пакет помощи

Напомним, что 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Он провел десятки встреч с лидерами стран и руководителями правительств, с конгрессменами, общественными лидерами Америки.

Также принял участие в Саммите будущего, выступил на заседании Совбеза ООН и Генассамблеи ООН. Отметим, что на полях последней он уже встречался с президентом США Джо Байденом, во время которого лидеры говорили о ситуации в Украине на фронте и договорились обсудить план победы во время встречи в Вашингтоне.

Кроме того, США выделили Украине пакет помощи на 375 млн долларов, а затем президент Байден объявил о передаче Украине пакета военной помощи на 7,9 млрд долларов.

В него вошли дополнительная батарея ПВО Patriot, другие средства противовоздушной обороны и перехватчики, беспилотники, ракеты большой дальности и боеприпасы класса "воздух-земля", а также средства для укрепления оборонно-промышленной базы Украины.

Кроме того, Белый дом решил расширить программы подготовки большего количества наших пилотов для полетов на F-16, а также ввел новые санкции против РФ.

Скандал с республиканцами в США

Впрочем, не обошлось без скандалов. Так, в начале этой недели Зеленский посетил военный завод в Скрентоне, производящий 155-мм артиллерийские боеприпасы для ВСУ.

Издание BBC обратило внимание, что, Скрентон - это родной город президента Джо Байдена, а Пенсильвания - едва ли не главный из штатов, решающих результаты ноябрьских президентских выборов. В Скрентоне на встрече с Зеленским, где присутствовали только представители демократов, вызвало заметное недовольство частью республиканцев, воспринявших поездку украинского президента в ключевой штат как "форму предвыборной агитации за их соперников".

В свою очередь спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обнародовал письмо в адрес президента Зеленского с ультимативными требованиями в адрес Украины, а впоследствии заявил, что не смог запланировать встречу с украинским президентом на этой неделе, потому что "был очень занят".

Ожидалось, что Зеленский встретится и с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Но западные СМИ написали, что эта встреча не состоится. Накануне Трамп выступил с резкими заявлениями и критикой в адрес президента Украины.