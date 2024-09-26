США выделили для Украины новую военную помощь на 7,9 млрд долларов, - Зеленский
США выделили Украине новую военную помощь на сумму 7,9 млрд долларов. Также Вашингтон ввел новые санкции против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
"Благодарен президенту США Джозефу Байдену, Конгрессу США и его обеим партиям, республиканцам и демократам, а также всему американскому народу за сегодняшнее объявление о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 млрд долларов США и введение санкций против России", - отметил президент.
Также глава государства поблагодарил США за то, что удалось найти способ выделить остаток (около 5,9 млрд долларов) ранее выделенных средств, чтобы полномочия президента не закончились до конца финансового года США.
По словам Зеленского, новая военная помощь будет включать в себя дополнительную батарею ПВО Patriot, другие средства противовоздушной обороны и перехватчики, беспилотники, ракеты большой дальности и боеприпасы класса "воздух - земля", а также средства для укрепления оборонно-промышленной базы Украины.
Также США расширяют программу подготовки пилотов на F-16 и ввели санкции против России, чтобы ограничить способность финансировать войны против Украины.
"Мы всегда ценили мощную двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах и среди американцев в справедливом деле Украины по победе над российской агрессией", - добавил Зеленский.
Новые пакеты помощи от США
В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США Белый дом объявил о предоставлении нового пакета помощи Украине, его стоимость составляет 375 млн долларов.
В рамках пакета Украина получит ракеты, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые средства, бронетранспортеры M1117 и другое вооружение. Как сообщает ABC News, в этом пакете Украина впервые получит планирующие бомбы JSOW для истребителей F-16, которые могут поражать цели на расстоянии до 110 км.
Также напомним, издание Reuters ранее отмечало, что США планируют объявить о выделении Украине помощи более чем на 8 млрд долларов.
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