Сторонник Трампа в Конгрессе США начал расследование из-за визита Зеленского в Пенсильванию
В США начали расследование якобы причастности украинского президента Владимира Зеленского к вмешательству в выборы США. Это произошло после его визита на завод боеприпасов в штате Пенсильвания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета Палаты представителей по надзору Джеймса Комера.
Коммер сообщил, что начинает расследование визита Зеленского на завод боеприпасов в штате Пенсильвания на предмет "вмешательства в выборы США".
Он заявил, что уже отправил запрос в Белый дом, Министерство обороны и Министерство юстиции по злоупотреблению правительственными ресурсами администрацией американского президента Джо Байдена и кандидата в президента и нынешнего вице-президента США Камалы Гаррис, что, по его словам, якобы позволило Зеленскому вмешаться в президентские выборы.
"Если администрация Байдена-Гаррис пыталась использовать иностранного лидера в пользу президентской кампании вице-президента, то это злоупотребление властью и нецелевое использование средств налогоплательщиков", - подчеркнул он.
Заметим, что Пенсильвания это один из "шатких" штатов, от которого зависит результат нынешних выборов в США.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что на днях Зеленский посетил в США завод, где производят снаряды для Украины.
Детальнее об этом, можно узнать в отдельном материале РБК-Украина "Зеленский начал рабочий визит в США: осенью решится, что будет в этой войне".
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