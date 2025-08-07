Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах

Главное:

Что известно о результатах встречи Уиткоффа и Путина?

Трамп планирует трехсторонний саммит с Зеленским и Путиным?

Вопросы территорий станут ключевыми на пути к прекращению войны?

Что говорят в Кремле о возможной встрече Путина с Трампом?

Усилят ли США санкции в отношении РФ после окончания дедлайна?

Зеленский анонсировал на сегодня "много звонков и контактов", есть ли сдвиги по миру?

О визите Уиткоффа в Москву и "позитивных сигналах"

Накануне истекающего дедлайна, который президент США Дональд Трамп дал Кремлю для заключения соглашения о мире в Украине, дипломатическая активность существенно возросла.

Вчера столицу РФ посетил специальный представитель американского президента - Стив Уиткофф, где провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Их переговоры длились около трех часов, однако по завершению, ни Уиткофф, ни Путин комментариев не давали. По словам Трампа, об этой встрече просили в Москве.

Впрочем, накануне переговоров источники, приближенные к Кремлю, сообщали агентствам Reuters и Bloomberg, что Путин вряд ли согласится на существенные уступки Трампу, ведь все еще уверен, что сможет захватить четыре области Украины.

Больше всего, по словам журналистов, на что он мог пойти, - это так называемое "воздушное перемирие" (временное прекращение атак дронами и ракетами), чтобы угодить главе Белого дома и избежать вторичных тарифов и санкций от США.

На фоне этих сообщений президент Владимир Зеленский напомнил, что России уже предлагался вариант с "тишиной" в небе, однако все это Москва сорвала.

Однако, несмотря на скепсис накануне, результаты переговоров получили положительную оценку от всех участников. У Путина охарактеризовали разговор как "конструктивный", а Трамп назвал его "более продуктивным, чем ожидалось".

Фото: все стороны положительно оценили встречу Виткоффа и Путина в Кремле 6 августа (Getty Images)

В то же время Зеленский, пообщавшись после этого с Трампом и европейскими лидерами, не исключил возможное изменение настроений Москвы. По его словам, "похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня".

Встреча Трампа с Путиным и Зеленским

Сразу после переговоров между Путиным и Уиткоффом в Кремле, президент США провел телефонный разговор с Зеленским и несколькими европейскими лидерами.

По информации The New York Times, в переговорах с Трампом также участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Во время этого звонка Трамп объявил о намерении встретиться с Путиным уже на следующей неделе, а в перспективе - провести трехсторонний саммит с участием лидеров США, РФ и Украины, написало NYT.

При этом по данным Fox News, инициатором предстоящей встречи на самом деле был сам Путин. Однако он якобы во время разговора с Уиткоффом предложил лишь общую идею переговоров "в будущем", тогда как Трамп готов к ним только при условии, что они приведут к реальному прекращению войны в Украине.

Позже с комментариями выступили в Госдепе США. Там отметили, что встреча Трампа с Путиным будет зависеть от прогресса по миру в Украине. В ведомстве не исключили телефонный разговор между лидерами в течение ближайших нескольких дней и уточнили, что сейчас "никаких телефонных разговоров не запланировано".

Сам Трамп, выступая из Белого дома, заявил журналистам, что путь к миру в Украине все еще остается длинным. Но, по его словам "есть хороший шанс", что встреча с Зеленским и Путиным состоится.

В то же время Трамп указал, что разговор Уиткоффа с Путиным нельзя назвать "прорывным".

Тем временем американский CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщает - Трамп призвал свою команду быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским.

В частности, он якобы намерен уже в ближайшие дни встретиться с Путиным, а затем провести трехстороннюю встречу с участием Зеленского. Место проведения еще не определено, но обсуждается несколько вариантов. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе или в течение следующих двух, добавляет CNN.

Фото: Трамп якобы хочет организовать встречу с Путиным, а затем с Зеленским и трехсторонний саммит (Getty Images)

В Кремле заявляют, что между РФ и США якобы "согласована договоренность" о проведении в ближайшие дни встречи Путина и Трампа. Об этом сказал помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

По его словам, место проведения встречи якобы "согласовано" и о нем сообщат позже.

"Следующая неделя была определена как ориентир для встречи Путина и Трампа, но сколько дней займет подготовка, пока трудно сказать", - добавил Ушаков.

Также Ушаков заявил, что накануне Виткофф говорил об идее трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но "Москва это оставила без комментариев".

Вопрос территорий станет ключевым?

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после встречи Уиткоффа и Путина в Москве "стало понятнее", на каких условиях РФ готова пойти на прекращение войны против Украины.

Он не уточнил, о чем именно идет речь - но отметил, что ключевым будет вопрос оккупированных территорий, в частности Крыма, и что для любого соглашения нужны будут уступки обеих сторон.

"Это сложно. Это сложно, когда у вас война и люди погибли. Например, с украинской стороны - они заплатили огромную цену в этой войне. Так же и россияне. Но украинцы заплатили большую цену в этой войне. Знаете, эти уступки не являются легкими, и их еще надо будет "продать" публике в вашей стране", - сказал Рубио.

В то же время Рубио подчеркнул, что пока не может назвать конкретный тайминг прекращения огня в Украине. Однако акцентировал, что на определенном этапе на переговорах должно быть объявлено о введении режима прекращения огня.

"В какой-то момент прекращение огня должно стать частью этого процесса, потому что трудно вести переговоры о деталях окончательного мирного соглашения, когда вы стреляете друг в друга", - сказал Рубио.

А что с усилением санкций в отношении РФ?

Белый дом все еще оставляет за собой право ввести вторичные санкции против торговых партнеров РФ в эту пятницу, отмечает NYT. А уже завтра, 8 июля истекает дедлайн для главы Кремля, если Россия не начнет реальные переговоры о мире. Между тем в Госдепе США заявили, что Трамп примет решение по санкциям против РФ в ближайшие 24-36 часов.

Более того, сам Трамп во время общения с журналистами вчера предположил, что США могут ввести вторичные тарифы не только для Индии, но и для других стран, включая Китай, которые торгуют с Россией.

Стоит напомнить, что сначала американский лидер обещал обложить покупателей российских энергоресурсов пошлиной в размере 100%, однако впоследствии сменил тон, заявив, что "никогда не конкретизировал процент" возможных ограничений.

В то же время Financial Times отмечает, что среди возможных шагов Вашингтона рассматривается введение санкций против теневого флота РФ, который перевозит нефть в обход запретов.

Даже если 8 августа не произойдет масштабного санкционного удара, первые шаги уже сделаны. Почти сразу после завершения встречи Уиткоффа с Путиным, Трамп выполнил свое предыдущее обещание и поднял таможенные тарифы на индийские товары.

В частности, США ввели дополнительные 25% пошлины, что вдвое увеличит общий налог на импорт из Индии - до 50%. Ограничения вступят в силу с 27 августа. Такие действия являются прямым сигналом Нью-Дели, который продолжает импортировать большие объемы российской нефти. Индия сейчас является одним из крупнейших потребителей этого сырья - около трети ее импорта приходится именно на РФ.

Как пишет Reuters, индийские НПЗ уже ждут распоряжения правительства по закупкам российской нефти после пошлин США. И если они будут вынуждены сократить импорт из России, то, как ожидается, обратятся к поставщикам с Ближнего Востока, Африки и Америки.

Зеленский анонсировал "много звонков" по продвижению мира

Президент Украины сообщил, что на сегодня запланировано много звонков и контактов "для реального продвижения на пути к миру и обеспечения независимости Украины при любых обстоятельствах".

"Запланированы несколько моих разговоров, уже в графике - разговор с канцлером Германии Мерцом. Будем на связи с коллегами из Франции и Италии. Состоится также коммуникация на уровне советников по вопросам национальной безопасности - поручил провести сегодня этот специальный формат", - проинформировал Зеленский.

Он рассказал, что после вчерашнего совместного разговора с Трампом и европейскими лидерами, он отдельно говорил еще с генсеком НАТО Марком Рютте и президентом Финляндии Александром Стуббом.

Фото: Зеленский анонсировал много звонков мировым лидерам по "реальному продвижению к миру" (president.gov.ua)

"Важно обсудить ключевые детали. Приоритеты абсолютно четкие. Первое - прекращение убийств, и именно Россия должна пойти на прекращение огня. Второе - это формат для лидеров, чтобы встреча могла сработать на действительно длительный мир", - подчеркнул Зеленский.

Он в очередной раз напомнил, что "поиск реальных решений может стать действительно результативным именно на уровне лидеров". Поэтому, по словам президента, нужно определиться со временем для такого формата и кругом вопросов.

"Третье - долговременность безопасности. Это возможно вместе с США и с Европой. Украина никогда не хотела войны и будет работать ради мира максимально продуктивно. Главное, чтобы Россия, которая начала эту войну, действительно делала шаги для прекращения агрессии. Мир имеет рычаги давления на агрессора, мир имеет возможность проверять выполнение обещаний", - добавил Зеленский.