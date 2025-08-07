Візит Віткоффа дав прогрес? Що кажуть Трамп, Путін і Зеленський про мирні переговори

Головне:

Що відомо про результати зустрічі Віткоффа та Путіна?

Трамп планує тристоронній саміт із Зеленським та Путіним?

Питання територій стануть ключовими на шляху до припинення війни?

Що кажуть в Кремлі про можливу зустріч Путіна з Трампом?

Чи посилять США санкції щодо РФ після закінчення дедлайну?

Зеленський анонсував на сьогодні "багато дзвінків і контактів", чи є зрушення щодо миру?

Про візит Віткоффа до Москви та "позитивні сигнали"

Напередодні спливаючого дедлайну, який президент США Дональд Трамп дав Кремлю для укладення угоди щодо миру в Україні, дипломатична активність суттєво зросла.

Учора столицю РФ відвідав спеціальний представник американського президента - Стів Віткофф, де провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Їх перемовини тривали близько трьох годин, однак по завершенню, ані Віткофф, ані Путін коментарів не давали. За словами Трампа, про цю зустріч просили у Москві.

Втім, напередодні перемовин джерела, наближені до Кремля, повідомляли агентствам Reuters та Bloomberg, що Путін навряд чи погодиться на суттєві поступки Трампу, адже все ще впевнений, що зможе захопити чотири області України.

Найбільше, за словами журналістів, на що він міг піти, - це так зване "повітряне перемир'я" (тимчасове припинення атак дронами і ракетами), щоб догодити главі Білого дому та уникнути вторинних тарифів і санкцій від США.

На тлі цих повідомлень президент Володимир Зеленський нагадав, що Росії вже пропонувався варіант з "тишею" в небі, однак все це Москва зірвала.

Однак, попри скепсис напередодні, результати переговорів отримали позитивну оцінку від усіх учасників. У Путіна схарактеризували розмову як "конструктивну", а Трамп назвав її "більш продуктивною, ніж очікувалося".

Фото: усі сторони позитивно оцінили зустріч Віткоффа і Путіна в Кремлі 6 серпня (Getty Images)

Водночас Зеленський, поспілкувавшись після цього з Трампом та європейськими лідерами, не виключив можливу зміну настроїв Москви. За його словами, "схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню".

Зустріч Трампа з Путіним та Зеленським

Одразу після перемовин між Путіним та Віткоффом у Кремлі, президент США провів телефонну розмову з Зеленським та кількома європейськими лідерами.

За інформацією The New York Times, в переговорах із Трампом також брали участь прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Під час цього дзвінка Трамп оголосив про намір зустрітися з Путіним уже наступного тижня, а в перспективі - провести тристоронній саміт за участі лідерів США, РФ та України, написало NYT.

При цьому за даними Fox News, ініціатором майбутньої зустрічі насправді був сам Путін. Однак він нібито під час розмови з Віткоффом запропонував лише загальну ідею переговорів "у майбутньому", тоді як Трамп готовий до них лише за умови, що вони призведуть до реального припинення війни в Україні.

Пізніше з коментарями виступили в Держдепі США. Там наголосили, що зустріч Трампа з Путіним буде залежати від прогресу щодо миру в Україні. У відомстві не виключили телефонну розмову між лідерами впродовж найближчих кількох днів та уточнили, що зараз "жодних телефонних розмов не заплановано".

Сам Трамп, виступаючи з Білого дому, заявив журналістам, що шлях до миру в Україні все ще залишається довгим. Але, за його словами "є хороший шанс", що зустріч із Зеленським і Путіним відбудеться.

Водночас Трамп указав, що розмову Віткоффа з Путіним не можна назвати "проривною".

Тим часом американський CNN з посиланням на власні джерела в Білому домі повідомляє - Трамп закликав свою команду швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським.

Зокрема, він нібито має намір уже найближчими днями зустрітися з Путіним, а потім провести тристоронню зустріч за участю Зеленського. Місце проведення ще не визначено, але обговорюється кілька варіантів. Переговори можуть відбутися вже наступного тижня або протягом наступних двох, додає CNN.

Фото: Трамп нібито хоче організувати зустріч з Путіним, а потім із Зеленським та тристоронній саміт (Getty Images)

У Кремлі натомість заявляють, що між РФ та США нібито "погоджено домовленість" про проведення найближчими днями зустрічі Путіна і Трампа. Про це сказав помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

За його словами, місце проведення зустрічі буцімто "узгоджено" і про нього повідомлять згодом.

"Наступний тиждень був визначений як орієнтир для зустрічі Путіна і Трампа, але скільки днів займе підготовка, поки що важко сказати", - додав Ушаков.

Також Ушаков заявив, що напередодні Віткофф казав про ідею тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа і Зеленського, але "Москва це залишила без коментарів".

Питання територій стане ключовим?

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після зустрічі Віткоффа і Путіна в Москві "стало зрозуміліше", на яких умовах РФ готова піти на припинення війни проти України.

Він не уточнив, про що саме йдеться - але зауважив, що ключовим буде питання окупованих територій, зокрема Криму, і що для будь-якої угоди потрібні будуть поступки обох сторін.

"Це складно. Це складно, коли у вас війна і люди загинули. Наприклад, з українського боку - вони заплатили величезну ціну в цій війні. Так само і росіяни. Але українці заплатили велику ціну в цій війні. Знаєте, ці поступки не є легкими, і їх ще треба буде "продати" публіці у вашій країні", - сказав Рубіо.

Водночас Рубіо наголосив, що поки не може назвати конкретний таймінг припинення вогню в Україні. Однак акцентував, що на певному етапі на переговорах має бути оголошено про запровадження режиму припинення вогню.

"У якийсь момент припинення вогню має стати частиною цього процесу, тому що важко вести переговори про деталі остаточної мирної угоди, коли ви стріляєте один в одного", - сказав Рубіо.

А що з посиленням санкцій щодо РФ?

Білий дім все ще залишає за собою право ввести вторинні санкції проти торгових партнерів РФ цієї п'ятниці, зауважує NYT. А вже завтра, 8 липня спливає дедлайн для очільника Кремля, якщо Росія не почне реальні переговори про мир. Тим часом у Держдепі США заявили, що Трамп ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ у найближчі 24-36 годин.

Ба більше, сам Трамп під час спілкування з журналістами вчора припустив, що США можуть запровадити вторинні тарифи не лише для Індії, а й для інших країн, включно з Китаєм, які торгують із Росією.

Варто нагадати, що спочатку американський лідер обіцяв обкласти покупців російських енергоресурсів митом у розмірі 100%, проте згодом змінив тон, заявивши, що "ніколи не конкретизував відсоток" можливих обмежень.

Водночас Financial Times зазначає, що серед можливих кроків Вашингтона розглядається впровадження санкцій проти тіньового флоту РФ, який перевозить нафту в обхід заборон.

Навіть якщо 8 серпня не відбудеться масштабного санкційного удару, перші кроки вже зроблено. Майже одразу після завершення зустрічі Віткоффа з Путіним, Трамп виконав свою попередню обіцянку та підняв митні тарифи на індійські товари.

Зокрема, США ввели додаткові 25% мита, що вдвічі збільшить загальний податок на імпорт з Індії - до 50%. Обмеження набудуть чинності з 27 серпня. Такі дії є прямим сигналом Нью-Делі, який продовжує імпортувати великі обсяги російської нафти. Індія наразі є одним із найбільших споживачів цієї сировини - близько третини її імпорту припадає саме на РФ.

Як пише Reuters, індійські НПЗ вже чекають розпорядження уряду щодо закупівель російської нафти після мит США. І якщо вони будуть змушені скоротити імпорт з Росії, то, як очікується, звернуться до постачальників з Близького Сходу, Африки та Америки.

Зеленський анонсував "багато дзвінків" щодо просування миру

Президент України повідомив, що на сьогодні заплановано багато дзвінків і контактів "для реального просування на шляху до миру та гарантування незалежності України за будь-яких обставин".

"Заплановані кілька моїх розмов, уже в графіку - розмова з канцлером Німеччини Мерцом. Будемо на зв’язку з колегами з Франції та Італії. Відбудеться також комунікація на рівні радників з питань національної безпеки - доручив провести сьогодні цей спеціальний формат", - проінформував Зеленський.

Він розповів, що після вчорашньої спільної розмови з Трампом та європейськими лідерами, він окремо говорив ще з генсеком НАТО Марком Рютте та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Фото: Зеленський анонсував багато дзвінків світовим лідерам щодо "реального просування до миру" (president.gov.ua)

"Важливо обговорити ключові деталі. Пріоритети абсолютно чіткі. Перше - припинення вбивств, і саме Росія має піти на припинення вогню. Друге - це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир", - наголосив Зеленський.

Він вкотре нагадав, що "пошук реальних рішень може стати дійсно результативним саме на рівні лідерів". Тому, за словами президента, потрібно визначитись із часом для такого формату та колом питань.

"Третє - довготривалість безпеки. Це можливо разом зі США та з Європою. Україна ніколи не хотіла війни і працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Світ має важелі тиску на агресора, світ має можливість перевіряти виконання обіцянок", - додав Зеленський.