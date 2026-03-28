Делегация США подарила депутатам РФ носки с Трампом: детали встречи

06:56 28.03.2026 Сб
2 мин
Более странного подарка невозможно и представить
aimg Никончук Анастасия
Делегация США подарила депутатам РФ носки с Трампом: детали встречи

Российский депутат Сергей Делягин сообщил, что делегация Конгресса США во время встречи с представителями Госдумы РФ вручила им необычные подарки, включая носки с изображением президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

Читайте также: Трамп и Путин могут посетить Китай друг за другом: что это значит для Пекина

Во время встречи делегации Конгресса Соединенных Штатов с российскими парламентариями стороны обменялись символическими презентами.

По словам Делягина, американцы передали депутатам носки с изображением Дональда Трампа.

Как отметил российский депутат, среди подарков также был личный жетон, переданный одной из участниц делегации — конгрессвумен-республиканкой Анной Паулиной Луной.

Ответ российской стороны

В ответ представители Госдумы подготовили собственный подарок. Вице-спикер Борис Чернышов передал открытку с подписями участников исторического космического проекта "Союз-Аполлон". По словам Делягина, этот жест вызвал у американской стороны положительную реакцию.

В состав российской делегации вошли Вячеслав Никонов, Светлана Журова и Александр Чернышов. Все они находятся под санкциями США за поддержку оккупации Крыма и участие в войне против Украины. Несмотря на ограничения, Госдепартамент разрешил им въезд в страну.

Организатор встречи Анна Паулина Луна заявила, что визит был согласован с Госдепартаментом США для обсуждения "мирных переговоров".

При этом она является соавтором законопроекта, предусматривающего прекращение военной помощи Украине.

Напоминаем, что президент Финляндии Александр Стубб выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сохранит фокус на войне РФ против Украины и не откажется от своего обещания добиться ее завершения.

Отметим, что президент США Дональд Трамп сообщил, что, по информации ЦРУ, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи является гомосексуалом.

