Делегация США подарила депутатам РФ носки с Трампом: детали встречи

Российский депутат Сергей Делягин сообщил, что делегация Конгресса США во время встречи с представителями Госдумы РФ вручила им необычные подарки, включая носки с изображением президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

Во время встречи делегации Конгресса Соединенных Штатов с российскими парламентариями стороны обменялись символическими презентами.

По словам Делягина, американцы передали депутатам носки с изображением Дональда Трампа.

Как отметил российский депутат, среди подарков также был личный жетон, переданный одной из участниц делегации — конгрессвумен-республиканкой Анной Паулиной Луной.

Ответ российской стороны

В ответ представители Госдумы подготовили собственный подарок. Вице-спикер Борис Чернышов передал открытку с подписями участников исторического космического проекта "Союз-Аполлон". По словам Делягина, этот жест вызвал у американской стороны положительную реакцию.

В состав российской делегации вошли Вячеслав Никонов, Светлана Журова и Александр Чернышов. Все они находятся под санкциями США за поддержку оккупации Крыма и участие в войне против Украины. Несмотря на ограничения, Госдепартамент разрешил им въезд в страну.

Организатор встречи Анна Паулина Луна заявила, что визит был согласован с Госдепартаментом США для обсуждения "мирных переговоров".

При этом она является соавтором законопроекта, предусматривающего прекращение военной помощи Украине.