Моди заявил, что Индия готова внести активный вклад для мира в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Индии Нарендры Моди во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"Сегодня исторический день в украинско-индийских отношениях. Сегодня впервые премьер-министр Индии посещает Украину. Это само по себе является очень историческим событием. Завтра ваш национальный день. Это очень важный день. От себя лично и от имени 1,4 млрд людей Индии я выражаю вам лучшие пожелания и надеюсь на мир и процветание Украины", - сказал он.

По словам Моди, касательно войны Индия выполняла двойную роль. Первая - гуманитарная помощь, вторая состоит в том, чтобы "держаться подальше от войны".

"С полным убеждением мы держались подальше от войны, но это никогда не означало, что мы были просто безразличными наблюдателями. Мы никогда не брали на себя такую роль. Мы никогда не были нейтральными. И с первого дня у нас была своя сторона. Нашей стороной был мир", - заявил Моди.

Премьер добавил, что Индия поддерживает уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Два года назад в Самарканде, когда я встречался с президентом Путиным, я сказал ему, глядя ему в глаза перед прессой, что это не эра войны. И в прошлом месяце, когда я снова посещал Россию, чтобы встретиться с президентом Путиным, я четко сказал ему, что проблемы нельзя решить на поле боя. Единственный способ решить проблемы - это диалог и дипломатия. И не теряя ни одной минуты, мы должны двигаться в этом направлении. Обе стороны должны сесть вместе и искать пути выхода из этого кризиса", - подчеркнул он.

Моди заявил Зеленскому, что "Индия готова внести свой проактивный вклад, и я лично как друг, если есть какая-то роль, которую я могу сыграть, я очень хотел бы сыграть эту роль для достижения мира".

"Господин президент, я приехал накануне вашего Дня Независимости. Поэтому я хотел бы, чтобы мы все работали над скорейшим восстановлением мира, и Индия будет готова внести свой проактивный вклад в достижение этой цели", - добавил премьер Индии.