В Украине досрочно из планового ремонта вышел атомный блок, - Минэнерго

Сегодня к украинской энергетической системе был подключен новый атомный блок. Он находился на плановом ремонте, который завершился досрочно, с соблюдением всех норм безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины . .

Таким образом, в энергосистему было добавлено еще 1000 МВт мощности для ее стабильности. Это позволит не применять графики ограничения энергоснабжения для потребителей.

"Энергетики действительно делают невероятные вещи в этой сложной ситуации, чтобы мы оставались со светом и теплом", - говорится в сообщении.

Состояние энергосистемы Украины

Объекты украинской энергосистемы продолжают повреждаться из-за российских обстрелов. К слову, сегодня часть Чернигова осталась без света. Однако энергетики делают все возможное для стабилизации энергосистемы.

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что на следующей неделе графиков отключений удастся избежать в случае отсутствия форс-мажоров.

В рамках стабилизации украинской энергосистемы продолжается строительство дополнительных блоков на Хмельницкой АЭС, поддержанной Западноевропейской ассоциацией ядерных регуляторов.

Напомним, сегодня отключения электроэнергии в Украине не планируются.