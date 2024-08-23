ua en ru
Пт, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине досрочно из планового ремонта вышел атомный блок, - Минэнерго

Пятница 23 августа 2024 13:17
UA EN RU
В Украине досрочно из планового ремонта вышел атомный блок, - Минэнерго Фото: украинские энергетики (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Сегодня к украинской энергетической системе был подключен новый атомный блок. Он находился на плановом ремонте, который завершился досрочно, с соблюдением всех норм безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины. .

Таким образом, в энергосистему было добавлено еще 1000 МВт мощности для ее стабильности. Это позволит не применять графики ограничения энергоснабжения для потребителей.

"Энергетики действительно делают невероятные вещи в этой сложной ситуации, чтобы мы оставались со светом и теплом", - говорится в сообщении.

Состояние энергосистемы Украины

Объекты украинской энергосистемы продолжают повреждаться из-за российских обстрелов. К слову, сегодня часть Чернигова осталась без света. Однако энергетики делают все возможное для стабилизации энергосистемы.

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что на следующей неделе графиков отключений удастся избежать в случае отсутствия форс-мажоров.

В рамках стабилизации украинской энергосистемы продолжается строительство дополнительных блоков на Хмельницкой АЭС, поддержанной Западноевропейской ассоциацией ядерных регуляторов.

Напомним, сегодня отключения электроэнергии в Украине не планируются.

Между тем РБК-Украина сообщала, что находящаяся под контролем оккупантов ЗАЭС снова на грани отключения. Причина в том, что россияне снова повредили одну из линий питания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЭС Энергетики
NEWS
День флага. Как сине-желтое знамя в Украине стало символом борьбы за свободу
День флага. Как сине-желтое знамя в Украине стало символом борьбы за свободу
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине