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Украина получила от Норвегии лицензию на производство артиллерийских снарядов

Пятница 23 августа 2024 20:25
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Украина получила от Норвегии лицензию на производство артиллерийских снарядов Фото: министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина сможет производить норвежские 155-мм артиллерийские снаряды. Соответствующую лицензию предоставила норвежско-финская компания Nammo.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии и министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина в Telegram.

Правительство разрешило предоставить Украине лицензию на производство 155-мм артиллерийских боеприпасов, которые разработаны Nammo.

Помимо этого, правительство Норвегии решило выделить средства на производство таких боеприпасов в Украине.

"Норвегия в настоящее время вносит свой вклад, передавая боеприпасы из своих собственных запасов и напрямую от промышленности. Теперь Nammo хочет поделиться своей разработкой с Украиной. Это означает, что украинские силы смогут получать боеприпасы быстрее", - отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

В свою очередь Камышин отметил, что переговоры с компанией Nammo насчет лицензии продолжались уже давно.

При этом, по его словам, это уже вторая лицензия для Украины на производство 155-мм артснарядов. Первую предоставила компания KNDS/Nexter.

"Мы всегда будем благодарны партнерам за помощь в виде снарядов, но еще больше мы благодарны за поддержку именно локального производства. Производить как можно больше снарядов в Украине важно как с точки зрения эффективности и логистики, так и с точки зрения экономики", - обратил внимание министр.

Что предшествовало

Напомним, Украина с начала полномасштабной войны получила от западных союзников большое количество артиллерийских установок. Они используют снаряды 155-мм калибра, которая наша страна до недавнего времени не производила.

При этом артснаряды во время войны используют в очень больших количествах. Еще в начале этого года Украина испытывала острую нехватку боеприпасов. Причиной было то, что Конгресс США несколько месяцев не выделял средства на военную помощь Украине.

В частности, снаряды Украина недавно начала получать в рамках инициативы Чехии. В середине июля стало известно, что украинские воины уже применяют их на фронте.

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