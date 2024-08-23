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США ввели санкции против сына министра обороны РФ

Вашингтон, Пятница 23 августа 2024 19:46
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США ввели санкции против сына министра обороны РФ Фото: Андрей Белоусов, министр обороны России (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 23 августа, включили в санкционный список Павла Белоусова, который является сыном министра обороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США и "Важные истории".

Помимо Павла Белоусова, санкции также ввели против его жены Евгении.

При этом США применили ограничения по отношению к компании Claire&Clarté, которой, по информации "Важных историй", руководит Белоусов.

Эта компания, в частности, заключала контракты с НПО "Энергомаш", которое является главным производителем двигателей для ракет-носителей и межконтинентальных баллистических ракет в России. Фирма Белоусова в рамках контракта обязалась "повысить эффективность производства" нескольких цехов.

Партнерами Claire&Clarté на официальном сайте указаны Минпромторг РФ, "Ростех", "Роскосмос" и "Росатом".

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 23 августа, в День флага Украины, США ввели новые антироссийские санкции.

Ограничения были применены против оборонного и металлургического комплексов. В частности, там оказались крупнейшие экспортеры российского угля.

Также под американскими санкциями теперь производители беспилотников и компании, которые обслуживают потребности российского ВПК.

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Министерство обороны РФ Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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