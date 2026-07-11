Военного из "Скели" арестовали за избиение подполковника

Суд отправил под стражу военнослужащего полка "Скеля", подозреваемого в жестоком избиении военного капеллана и подполковника в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Государственного бюро расследований.

Детали решения суда

По материалам расследования ГБР, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для фигуранта. Его будут содержать под стражей до 7 сентября 2026 года без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Что известно об избиении военных

Следствие установило два эпизода физического насилия со стороны подозреваемого, которые произошли в 2025 году в Харьковской области.

Нападение на капеллана. В мае вблизи одного из сел Изюмского района возник конфликт между подразделениями из-за размещения личного состава и техники.

Военный капеллан попытался успокоить мужчин и предложил решить вопрос через командование. В ответ подозреваемый несколько раз ударил его кулаком по лицу. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и сломанной челюстью.

Нападение на подполковника. В июне в городе Барвенково военный напал на старшего по званию офицера. Он сбил подполковника с ног и бил руками и ногами по голове и туловищу, сломав ребро.

Теперь задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Ему инкриминируют нарушение уставных правил взаимоотношений и насилие в отношении начальника в условиях военного положения.

"Следователи продолжают активную работу по проверке других возможных фактов физического насилия, незаконного ограничения свободы, угроз оружием, ненадлежащего обращения и неоказания медицинской помощи военнослужащим в местах распределения и обучения полку "Скеля", - отметили в ГБР.