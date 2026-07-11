Военного из "Скели" арестовали за избиение подполковника
Суд отправил под стражу военнослужащего полка "Скеля", подозреваемого в жестоком избиении военного капеллана и подполковника в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований.
Детали решения суда
По материалам расследования ГБР, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для фигуранта. Его будут содержать под стражей до 7 сентября 2026 года без права внесения залога.
Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Что известно об избиении военных
Следствие установило два эпизода физического насилия со стороны подозреваемого, которые произошли в 2025 году в Харьковской области.
Нападение на капеллана. В мае вблизи одного из сел Изюмского района возник конфликт между подразделениями из-за размещения личного состава и техники.
Военный капеллан попытался успокоить мужчин и предложил решить вопрос через командование. В ответ подозреваемый несколько раз ударил его кулаком по лицу. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и сломанной челюстью.
Нападение на подполковника. В июне в городе Барвенково военный напал на старшего по званию офицера. Он сбил подполковника с ног и бил руками и ногами по голове и туловищу, сломав ребро.
Теперь задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Ему инкриминируют нарушение уставных правил взаимоотношений и насилие в отношении начальника в условиях военного положения.
"Следователи продолжают активную работу по проверке других возможных фактов физического насилия, незаконного ограничения свободы, угроз оружием, ненадлежащего обращения и неоказания медицинской помощи военнослужащим в местах распределения и обучения полку "Скеля", - отметили в ГБР.
Что предшествовало
Напомним, вокруг 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" в последнее время разразился громкий публичный скандал. В конце июня журналисты обнародовали расследование о возможных пытках новобранцев, ненадлежащем обращении и неоказании медицинской помощи.
Сообщалось, что за полгода в учебных центрах полка умерли не менее 25 новобранцев, после чего ГБР возбудило уголовное дело, а командира подразделения отстранили от исполнения обязанностей.
Сразу после обнародования информации о массовых нарушениях прав мобилизованных ГБР начало расследование штурмового полка "Скеля", взяв под проверку факты физического насилия, угроз оружием и незаконного ограничения свободы военнослужащих в местах распределения и обучения.
Помимо всеобщего расследования по руководству учебных центров, правоохранители начали разоблачать и единичные случаи неуставных отношений внутри подразделения.
В частности, недавно стало известно, что младший сержант этого полка оказался под подозрением, поскольку сломал челюсть капеллану и ребро подполковнику во время конфликтов в Харьковской области, после чего оба пострадавших попали в больницу.