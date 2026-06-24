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ДБР открыло дело из-за скандала в полку "Скала": что говорит командование

14:52 24.06.2026 Ср
3 мин
Что будет проверять ДБР?
aimg Елена Чупровская
ДБР открыло дело из-за скандала в полку "Скала": что говорит командование Иллюстративное фото: ДБР проверяет обвинения в насилии в полку "Скала" (Getty Images)
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ДБР начало расследование в отношении штурмового полка "Скала" после публикации о возможном насилии над военнослужащими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДБР и заявление полка "Скала".

ДБР открыло дело

Недавно "Бабель" опубликовал расследование о вероятных пытках, издевательствах и смерти мобилизованных в 425 отдельном штурмовом полку "Скала".

В публикации речь шла о возможном применении насилия и злоупотреблениях со стороны отдельных командиров полка.

Следователи Государственного бюро расследований внесли данные в Единый реестр досудебных расследований после появления в СМИ материала о возможных нарушениях.

Дело зарегистрировано по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины - это превышение властных или служебных полномочий военным должностным лицом в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия.

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Что проверяют

Следователи проводят комплекс процессуальных действий, чтобы:

  • установить, что действительно происходило в полку;
  • проверить подлинность опубликованных фактов;
  • выяснить все обстоятельства, описанные в материале.

Ответившие в "Скале"

425 отдельный штурмовой полк "Скала" ознакомился с материалом и обнародовал официальную позицию.

Командование выразило соболезнования семьям погибших и признало, что поднятые вопросы нуждаются в проверке. Однако, не согласилось с обобщениями авторов публикации.

"Из 26 упомянутых смертей 18 произошли в больнице или по дороге в больницу, а не в полку. И эти смерти реально связаны с болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных", - говорится в заявлении.

Также в полку отметили, что не занимаются мобилизацией - пополнение поступает исключительно из ТЦК с положительными выводами военно-врачебной комиссии.

О свидетельствах и источниках

Командование обратило внимание, что большинство утверждений в материале базируется на словах людей, которые отказывались от службы, самовольно покидали части или нарушали дисциплину.

"Мы не утверждаем, что такие показания автоматически ложны. Однако считаем, что они нуждаются в особо тщательной проверке и не могут рассматриваться как безоговорочное доказательство без подтверждения фактами, документами и результатами официальных расследований", - говорится в заявлении.

Полк подтвердил, что младшего сержанта Анатолия Кучера уже задержали правоохранители - он ждет суда.

Отдельно продолжаются следственные действия в так называемом "кейсе с сосной": военнослужащий, пытавшийся совершить самоубийство, залез на сосну, упал, попал в больницу и получил травмы, повлекшие смерть.

Командование полка ожидает выводов следствия.

Напомним, подобная ситуация недавно разгорелась вокруг другого подразделения. Как сообщало РБК-Украина, родные бойцов 14-й отдельной механизированной бригады пожаловались в соцсетях на 9 месяцев без ротации и нерегулярное питание на позициях.

А еще раньше, во время скандала с отсутствием пищи и воды в той же бригаде, командира 14 ОМБр подполковника Анатолия Лисецкого отстранили от должности.

Бригаду возглавил полковник Тарас Максимов, а командира 10-го армейского корпуса перевели с понижением.

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