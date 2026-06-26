Скандал с полком "Скала": все о расследованиях, реакциях и проверках

Вокруг 425 ОШП "Скала" разразился громкий скандал. После расследования журналистов о смертях и возможных пытках новобранцев в учебных центрах, ГБР возбудило уголовное дело, а командира полка отстранили от должности.

Что говорят военные и какие факты уже проверяет следствие - рассказывает РБК-Украина в материале.

Главное: 23 июня "Бабель" опубликовал расследование о 425 ОШП "Скала", в котором заявил о 25 смертях в учебных центрах за полгода и возможных пытках мобилизованных.

Полк "Скала" отверг обобщение расследования, но заявил о готовности сотрудничать со следствием.

ГБР ведет расследование, возбуждено уголовное производство по фактам, изложенным в материале.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец инициировал проверку возможных нарушений прав военнослужащих.

Сухопутные войска ВСУ заявили, что все факты должны быть тщательно проверены, а любое насилие недопустимо.

Командир полка Юрий Гаркавый отстранен от исполнения обязанностей на время проверок.

После расследования в "Скале" провели пресс-конференцию, где подтвердили 25 смертей в учебных центрах, но отрицали часть обвинений.

Расследование журналистов

23 июня украинское онлайн-медиа "Бабель" опубликовало масштабное расследование о 425-м отдельном штурмовом полке "Скала". Журналисты опросили более 30 свидетелей, среди которых родные мобилизованных и военные подразделения, покинувшие службу или продолжающие ее проходить.

В материале речь шла о 25 смертях в учебных центрах полка за последние полгода, а также о случаях пыток и издевательств во время подготовки. Редакция также сообщила, что обрабатывает новые данные о дополнительных смертях, которые могут увеличить это количество.

Отдельно описан случай 35-летнего Александра Семенова, который после побега со службы обратился в больницу в Кропивницком с многочисленными травмами и заявил об издевательствах.

На видео, которое есть в распоряжении "Бабеля", он также рассказывал о возможных самоубийствах в подразделении. Позже мужчина скончался в больнице, официальная причина смерти - пневмония.

Официальная позиция 425 ОШП "Скала"

Полк заявил, что ознакомился с материалом "Бабеля" и выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих.

В "Скале" подчеркнули, что каждый случай должен рассматриваться отдельно, а выводы - базироваться на фактах, документах и официальных проверках.

В то же время, в полку не согласились с обобщениями расследования, отметив, что часть смертей произошла в больницах или была связана с болезнями или состоянием здоровья мобилизованных.

Также в заявлении говорится, что подразделение получает пополнение из ТЦК с положительными выводами ВВК и не занимается мобилизацией самостоятельно.

Командование подчеркнуло готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами, Офисом военного омбудсмена и другими структурами, а также заявило об открытости к проверкам и совершенствованию процедур.

Расследование ГБР

Уже на следующий день после публикации расследования Государственное бюро расследований сообщило, что начало проверку информации, обнародованной в СМИ касательно возможных нарушений в 425 ОШП "Скала".

Дело открыто по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения.

Следователи проводят комплекс процессуальных действий по установлению всех обстоятельств, проверке фактов и определению возможных ответственных лиц, говорят в ГБР.

Как рассказала в эфире телемарафона советницы по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян, Бюро ранее уже фиксировало возможные правонарушения в "Скале" еще до расследования СМИ.

По словам ее, ранее уже было открыто два уголовных производства по фактам превышения полномочий с применением физического насилия. После выхода журналистского расследования ГБР зарегистрировало еще одно уголовное производство.

"Это не означает, что все изложенные в медиа факты уже подтвердились. Но мы обязаны проверить каждый из них. Задача ГБР - установить не эмоциональную, а юридическую картину событий", - подчеркнула Сапьян.

Реакции омбудсменов

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что проверяет сообщения о возможных пытках в 425 ОШП "Скала".

По его словам, речь идет о возможных фактах пыток, содержании в местах несвободы и доведении до самоубийств.

Омбудсмен обратился в ГБР и Специализированную прокуратуру, а также сообщил о начале работы мониторинговой группы его Офиса.

В свою очередь военная омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что о проблемах в "Скале" было известно еще в мае-июне 2025 года.

Тогда во время проверки из полка забрали 22 избитых военных (их показания подтвердил полиграф) и обнаружили группу инструкторов, организующих издевательства на полигонах. Их впоследствии отстранили от обучения людей, однако правоохранительные органы до сих пор не смогли выдать результаты расследования, утверждает Решетилова.

По ее словам, с начала 2026 года Офис омбудсмена направил уже 5 сообщений о преступлениях в подразделении, но системное решение ситуации тормозится глобальными проблемами: в штурмовом полку обнаружили около 2 000 наркозависимых бойцов, которых ВЛК и ТЦК продолжают мобилизовать вопреки правилам, а само подразделение разрослось до масштабов дивизии, оставаясь в управленческом штате обычного полка.

"С моей точки зрения, оптимальным было бы создание отдельных штурмовых подразделений в каждом корпусе. Это позволило бы командиру корпуса осуществлять контроль и формировать культуру поведения, дисциплину в подразделении", - подытожила она.

Позиция Сухопутных войск ВСУ

В Сухопутных войсках заявили, что информация из медиа нуждается в тщательной правовой проверке.

Командование подчеркнуло, что проверки уже идут, а правоохранительным органам оказывается максимальное содействие.

В заявлении подчеркнуто, что недопустимы любые проявления насилия или ненадлежащего обращения с военнослужащими.

Также отмечено необходимость избегать преждевременных выводов до завершения расследований.

Отстранение командира

В четверг, 25 мая стало известно, что командир 425 ОШП "Скала" подполковник Юрий Гаркав отстранен от исполнения обязанностей на время проверки.

Как сообщили РБК-Украина в Главном управлении коммуникаций ВСУ, в подразделении работает комплексная комиссия и следственные органы.

Фото: командира 425 штурмового полка "Скала" Юрия Гаркавого отстранили (facebook.com/425skala)

ГБР проводит досудебное расследование, а также идет взаимодействие с Офисом военного омбудсмана.

Дальнейшие проверки и пресс-конференция

После публикации расследования в "Скале" состоялась пресс-конференция. В полку подтвердили 25 смертей в учебных центрах, упомянутых в материале "Бабеля".

В то же время историю о девяти самоубийствах, о которых упоминал Александр Семенов, в полку отрицали.

Отдельные инциденты, в частности относительно возможной привязки к квадроциклу, назвали как нуждающиеся в дополнительном расследовании.

Расследование продолжается с участием ГБР, Офиса омбудсмена и межведомственной комиссии.

Что известно о 425 ОШП "Скала"

425 отдельный штурмовой полк "Скала" начал свой путь как добровольческая мобильно-огневая группа, которая с первых дней полномасштабного вторжения уничтожала технику и живую силу российских войск. Впоследствии подразделение было сформировано в отдельный батальон, а позже - в штурмовой полк.

Подразделение участвовало в боях за Изюм, Соледар, Бахмут, Авдеевку, Угледар, Нью-Йорк и других населенных пунктов.

В сентябре 2022 года бойцы "Скалы" одними из первых вошли в Бражковку и Изюм во время контрнаступления на Харьковщине. В тот же месяц батальон захватил российскую командно-наблюдательную машину комплекса управления артиллерией "Канонада".

Зимой 2023 подразделение проводило штурмовые действия в Бахмуте, а его аэроразведка корректировала работу украинской артиллерии. "Скала" участвовала в контрнаступлении на Запорожском направлении, в частности в районе Роботиного.

В 2024 году подразделение проводило штурмовые операции под Угледаром, в Нью-Йорке, Раздольном.

Как отмечают в полку, сейчас его подразделения выполняют боевые задания на Покровском направлении и участвуют в сдерживании российского наступления.