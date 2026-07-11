Військового зі "Скелі" арештували за побиття підполковника

Суд відправив під варту військовослужбовця полку "Скеля", якого підозрюють у жорстокому побитті військового капелана та підполковника у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Державного бюро розслідувань.

Деталі рішення суду

За матеріалами розслідування ДБР, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для фігуранта. Його триматимуть під вартою до 7 вересня 2026 року без права внесення застави.

Досудове розслідування наразі триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Що відомо про побиття військових

Слідство встановило два епізоди фізичного насильства з боку підозрюваного, які відбулися у 2025 році на Харківщині.

Напад на капелана. У травні поблизу одного із сіл Ізюмського району виник конфлікт між підрозділами через розміщення особового складу та техніки.

Військовий капелан спробував заспокоїти чоловіків та запропонував розв'язати питання через командування. У відповідь підозрюваний кілька разів ударив його кулаком в обличчя. Потерпілого госпіталізували зі струсом мозку та зламаною щелепою.

Напад на підполковника. У червні в місті Барвінкове військовий напав на старшого за званням офіцера. Він збив підполковника з ніг і бив руками та ногами по голові й тулубу, зламавши ребро.

Тепер затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. Йому інкримінують порушення статутних правил взаємовідносин та насильство щодо начальника в умовах воєнного стану.

"Слідчі продовжують активну роботу з перевірки інших можливих фактів фізичного насильства, незаконного обмеження свободи, погроз зброєю, неналежного поводження та ненадання медичної допомоги військовослужбовцям у місцях розподілу й навчання полку "Скеля", - зазначили в ДБР.