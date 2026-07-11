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Військового зі "Скелі" арештували за побиття підполковника

16:21 11.07.2026 Сб
2 хв
Правоохоронці перевіряють інші можливі факти насилля у полку
aimg Сергій Козачук
Військового зі "Скелі" арештували за побиття підполковника Фото: військового зі "Скелі" арештували (Getty Images)
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Суд відправив під варту військовослужбовця полку "Скеля", якого підозрюють у жорстокому побитті військового капелана та підполковника у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державного бюро розслідувань.

Деталі рішення суду

За матеріалами розслідування ДБР, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для фігуранта. Його триматимуть під вартою до 7 вересня 2026 року без права внесення застави.

Досудове розслідування наразі триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Що відомо про побиття військових

Слідство встановило два епізоди фізичного насильства з боку підозрюваного, які відбулися у 2025 році на Харківщині.

Напад на капелана. У травні поблизу одного із сіл Ізюмського району виник конфлікт між підрозділами через розміщення особового складу та техніки.

Військовий капелан спробував заспокоїти чоловіків та запропонував розв'язати питання через командування. У відповідь підозрюваний кілька разів ударив його кулаком в обличчя. Потерпілого госпіталізували зі струсом мозку та зламаною щелепою.

Напад на підполковника. У червні в місті Барвінкове військовий напав на старшого за званням офіцера. Він збив підполковника з ніг і бив руками та ногами по голові й тулубу, зламавши ребро.

Тепер затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. Йому інкримінують порушення статутних правил взаємовідносин та насильство щодо начальника в умовах воєнного стану.

"Слідчі продовжують активну роботу з перевірки інших можливих фактів фізичного насильства, незаконного обмеження свободи, погроз зброєю, неналежного поводження та ненадання медичної допомоги військовослужбовцям у місцях розподілу й навчання полку "Скеля", - зазначили в ДБР.

Що передувало

Нагадаємо, навколо 425-го окремого штурмового полку "Скеля" останнім часом спалахнув гучний публічний скандал. Наприкінці червня журналісти оприлюднили розслідування про можливі катування новобранців, неналежне поводження та ненадання медичної допомоги.

Повідомлялося, що за пів року в навчальних центрах полку померли щонайменше 25 новобранців, після чого ДБР відкрило кримінальну справу, а командира підрозділу відсторонили від виконання обов'язків.

Одразу після оприлюднення інформації про масові порушення прав мобілізованих ДБР розпочало розслідування щодо штурмового полку "Скеля", взявши під перевірку факти фізичного насильства, погроз зброєю та незаконного обмеження свободи військовослужбовців у місцях розподілу й навчання.

Крім загального розслідування щодо керівництва навчальних центрів, правоохоронці почали викривати й поодинокі випадки нестатутних відносин усередині підрозділу.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що молодший сержант цього полку опинився під підозрою, оскільки зламав щелепу капелану і ребро підполковнику під час конфліктів у Харківській області, після чого обоє потерпілих потрапили до лікарні.

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