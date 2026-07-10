Сломал челюсть капеллану и ребро подполковнику: ДБР задержало военного из "Скелі"
Младший сержант из скандального полка "Скеля" оказался под подозрением в избиении двух военных старших по званию - капеллана и подполковника.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственное бюро расследований.
Избитый капеллан
Первый случай произошел в мае 2025 года вблизи одного из сел Изюмщины. Тогда к месту, где временно стояла "Скеля", приехали бойцы другого подразделения - они возвращались из боевых задач. Между военными сразу возник конфликт: не могли поделить, где кому размещать личный состав и технику.
Разнять стороны попытался военный капеллан. Он предложил не ссориться на месте, а вынести спор на уровень командования. Вместо этого получил несколько ударов кулаком по лицу. Последствия – сотрясение мозга, переломанная челюсть, госпитализация.
Избитый подполковник
Через месяц, в июне 2025 года в Барвенково, по данным ДБР, тот самый младший сержант набросился уже на подполковника - офицера, который был старше его по воинскому званию.
Сначала сбил его с ног, а затем бил руками и ногами по голове и туловищу. В результате – сломанное ребро.
Что инкриминируют
Военному объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 2 ст. 406 - нарушение уставных правил взаимоотношений между военными, когда нанесены телесные повреждения средней тяжести;
- ч. 4 ст. 405 – насилие в отношении начальника, совершенное в условиях военного положения.
Фото: Военный "Скелі" задержан за избиение коллег (dbr.gov.ua)
Что говорит ДБР
Директор ДБР Алексей Сухачев в интервью "Интерфакс-Украина" подчеркнул: дела по "Скелі" – в приоритете Бюро. Следователи проверяют все обнародованные в СМИ факты и дадут правовую оценку действиям каждого командира.
По его словам, отдельные уголовные производства по фактам избиения бойцов в полку начались еще до громкой публикации в СМИ.
Теперь следователи соединяют новые данные с уже имеющими - и проверяют все возможные случаи насилия в подразделении.
Напомним, скандал вокруг 425-го отдельного штурмового полка "Скелі" разгорелся 23 июня, когда онлайн-медиа "Бабель" обнародовало громкое расследование о 25 смертях в учебных центрах подразделения за полгода и возможных пытках мобилизованных.
Сразу после публикации ДБР возбудило уголовное дело по факту превышения полномочий военным должностным лицом в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК).
Уже на следующий день, 24 июня, командир полка Юрий Гаркав был отстранен от исполнения обязанностей на время проверок. В полк направили межведомственную комиссию во главе с заместителем начальника Генштаба.