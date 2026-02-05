ua en ru
Чт, 05 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Без военного билета на работу не возьмут: в Гоструда назвали условия законного отказа

Четверг 05 февраля 2026 13:33
UA EN RU
Без военного билета на работу не возьмут: в Гоструда назвали условия законного отказа Фото: Военный билет (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

При заключении трудового договора украинцы обязаны представлять военно-учетный документ. В случае его отсутствия работодатель имеет право отказать в трудоустройстве, и такой отказ будет считаться обоснованным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.

Читайте также: В Украине заработали новые правила бронирования для предприятий: что изменилось

В Гоструда отметили, что часть 2 статьи 24 Кодекса законов о труде прямо не устанавливает общей обязанности подавать военно-учетный документ при заключении трудового договора. В то же время в норме говорится, что такие документы подаются в случаях, предусмотренных законодательством.

Что предусматривает порядок воинского учета

Согласно абзацу второму пункта 34 Порядка №1487, предприятия, учреждения и организации обязаны при приеме на работу проверять наличие у граждан Украины военно-учетных документов.

Прием на работу призывников, военнообязанных и резервистов возможен только после их постановки на воинский учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, органах СБУ или соответствующих подразделениях разведывательных органов.

Можно ли отказать в трудоустройстве

Часть вторая статьи 22 КЗоТ запрещает необоснованный отказ в приеме на работу - то есть такой, который не связан с профессиональными качествами работника или не предусмотрен законом.

В то же время в Гоструда отмечают, что отсутствие военно-учетного документа является законным основанием для отказа в трудоустройстве. В таком случае действия работодателя не будут считаться нарушением трудового законодательства.

Ранее РБК-Украина писало о запуске новой функции в приложении "Резерв+", которая позволяет мужчинам, впервые становящимся на воинский учет, оформить его онлайн без посещения ТЦК и прохождения медкомиссии, в том числе и находясь за границей.

Также мы рассказывали, что такое военно-учетная специальность (ВОС), как и когда ее присваивают призывникам, военнообязанным и военнослужащим, как расшифровываются коды ВОС и где можно проверить свою специальность, а также в каких случаях она может меняться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине Военный билет Воинский учет Работа в Украине
Новости
Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - СМИ
Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - СМИ
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ