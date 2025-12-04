В Украине заработали новые правила бронирования для предприятий: что изменилось

С 4 декабря критически важным предприятиям разрешено бронировать сотрудников без ограничений по количеству, включая военнообязанных с нарушениями учета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий закон .

С сегодняшнего дня компании оборонно-промышленного комплекса и организации с критически важным статусом могут бронировать сотрудников без ограничений по количеству (ранее существовал процентный лимит). Это позволит компаниям сохранять полный штат, если это необходимо для их работы.

Также новые правила бронирования работников предусматривают возможность брать на работу военнообязанных, которые нарушили правила воинского учета. Среди них:

военнообязанные, у которых отсутствуют или ненадлежащим образом оформлены военно-учетные документы;

те, кто не состоит на воинском учете;

те, кто не уточнил персональные данные;

военнообязанные, которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета или законодательства о мобилизации.

Однако для таких работников бронь дают на 45 дней с момента трудоустройства. Такое временное бронирование предоставляется только один раз в календарный год.

За это время забронированные должны навести порядок в документах. Если этого не сделать, то работодатель на законных основаниях сможет уволить забронированного через эти 45 дней.

Воспользоваться новыми правилами могут: