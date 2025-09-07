Сеть возмутил "прайс для откупа" от Киевского ТЦК: как реагируют Сухопутные войска

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины прокомментировали скандал с тем, что в одном из ТЦК якобы требовали взятки за отправку военнообязанного в определенную бригаду. Там просят автора предоставить подробную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление СВ ВСУ.

В частности Сухопутные силы призвали автора информации о "фактах вымогательства денег с военнообязанных на одном из сборных пунктов" предоставить подробные данные через официальные каналы связи.

"Это позволит оперативно проверить факты и принять необходимые меры. Без официального обращения и подтвержденных доказательств такие обвинения остаются субъективными и не могут быть основанием для расследования", - сказано в сообщении.

В СВ ВСУ добавили, что ведут системную борьбу с коррупцией и обеспечивают прозрачность в вопросах мобилизации. В частности:

ведется усиленный контроль и аудит, внутренние проверки ТЦК и СП;

на пунктах сбора несут дежурство офицеры и полиция;

активно внедряются цифровые инструменты для минимизации человеческого фактора;

проводятся тренинги и обучение для персонала;

развивается рекрутинг и рекрутинговые центры;

работают горячие линии: для оперативного реагирования на жалобы;

ведется сотрудничество с Национальной полицией, Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований (ГБР) и Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"Все сообщения о возможных фактах взяточничества или злоупотреблений немедленно передаются в соответствующие структуры для тщательного расследования. В случае подтверждения таких фактов виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении.

В СВ ВСУ добавили, что причастные к коррупции военнослужащие или работники ТЦК немедленно увольняются.

"Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины не только мужественно противостоят врагу, но и стоят на защите закона и справедливости. Мы благодарны за бдительность граждан и призываем сообщать о любых нарушениях, чтобы совместными усилиями искоренить коррупцию и обеспечить победу Украины", - добавили в сообщении.

Скандал со взятками в ТЦК

7 сентября командир разведывательного взвода 28 бригады ВСУ под ником "Ротан Крымский" выложил в соцсетях сообщение, в котором утверждал, что в ТЦК требовали от него взятки за то, чтобы отправить военнообязанного именно в его бригаду.

По словам военного, его знакомого "бусифицировали" возле дома и доставили в один из киевских ТЦК. После прохождения экспресс-ВЛК мобилизованного отправили на ДЗРВ ждать распределения. Знакомый попросил Крымского забрать его в 28-ю бригаду.

Но тут вышел нюанс: в ТЦК начали требовать взятку за разрешение на отношение к конкретной воинской части. Крымский утверждает, что с него требовали за разрешение аж восемь тысяч долларов. При этом "расценки" на то, чтобы уйти из ТЦК домой - без гарантии, что завтра тебя снова не "бусифицируют" - составляют не менее тридцати тысяч долларов.

"Конечно за 8000$ мобилизовать мне немного не хватает деньжат, видимо надо начинать воровать соляру и откладывать на такие добрые дела!", - возмущенно добавил военный.