Сеть возмутил "прайс для откупа" от Киевского ТЦК: как реагируют Сухопутные войска

Украина, Воскресенье 07 сентября 2025 21:21
Сеть возмутил "прайс для откупа" от Киевского ТЦК: как реагируют Сухопутные войска Иллюстративное фото: военный из 28-й бригады заявил, что ТЦК берут взятки (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины прокомментировали скандал с тем, что в одном из ТЦК якобы требовали взятки за отправку военнообязанного в определенную бригаду. Там просят автора предоставить подробную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление СВ ВСУ.

В частности Сухопутные силы призвали автора информации о "фактах вымогательства денег с военнообязанных на одном из сборных пунктов" предоставить подробные данные через официальные каналы связи.

"Это позволит оперативно проверить факты и принять необходимые меры. Без официального обращения и подтвержденных доказательств такие обвинения остаются субъективными и не могут быть основанием для расследования", - сказано в сообщении.

В СВ ВСУ добавили, что ведут системную борьбу с коррупцией и обеспечивают прозрачность в вопросах мобилизации. В частности:

  • ведется усиленный контроль и аудит, внутренние проверки ТЦК и СП;
  • на пунктах сбора несут дежурство офицеры и полиция;
  • активно внедряются цифровые инструменты для минимизации человеческого фактора;
  • проводятся тренинги и обучение для персонала;
  • развивается рекрутинг и рекрутинговые центры;
  • работают горячие линии: для оперативного реагирования на жалобы;
  • ведется сотрудничество с Национальной полицией, Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований (ГБР) и Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"Все сообщения о возможных фактах взяточничества или злоупотреблений немедленно передаются в соответствующие структуры для тщательного расследования. В случае подтверждения таких фактов виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении.

В СВ ВСУ добавили, что причастные к коррупции военнослужащие или работники ТЦК немедленно увольняются.

"Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины не только мужественно противостоят врагу, но и стоят на защите закона и справедливости. Мы благодарны за бдительность граждан и призываем сообщать о любых нарушениях, чтобы совместными усилиями искоренить коррупцию и обеспечить победу Украины", - добавили в сообщении.

Скандал со взятками в ТЦК

7 сентября командир разведывательного взвода 28 бригады ВСУ под ником "Ротан Крымский" выложил в соцсетях сообщение, в котором утверждал, что в ТЦК требовали от него взятки за то, чтобы отправить военнообязанного именно в его бригаду.

По словам военного, его знакомого "бусифицировали" возле дома и доставили в один из киевских ТЦК. После прохождения экспресс-ВЛК мобилизованного отправили на ДЗРВ ждать распределения. Знакомый попросил Крымского забрать его в 28-ю бригаду.

Но тут вышел нюанс: в ТЦК начали требовать взятку за разрешение на отношение к конкретной воинской части. Крымский утверждает, что с него требовали за разрешение аж восемь тысяч долларов. При этом "расценки" на то, чтобы уйти из ТЦК домой - без гарантии, что завтра тебя снова не "бусифицируют" - составляют не менее тридцати тысяч долларов.

"Конечно за 8000$ мобилизовать мне немного не хватает деньжат, видимо надо начинать воровать соляру и откладывать на такие добрые дела!", - возмущенно добавил военный.

Инциденты с ТЦК в Украине

Напомним, что на Волыни 4 сентября вспыхнул очередной конфликт граждан с работниками территориального центра комплектования. В результате конфликта возникла драка, у работников ТЦК отобрали пистолет, а одному из них сломали руку.

Ранее на Волыни группа людей напала на служебное авто ТЦК и полиции. Инцидент произошел во время оповещения военнообязанных в селе Соловичи. Одним из нападавших оказался староста Соловичевского старостинского округа.

Кроме того, 1 августа в Виннице произошел инцидент с попыткой "штурма" ТЦК. Сообщалось, что работники ТЦК и СП доставили на местный стадион "Локомотив" около 100 мужчин для проведения мобилизационных мероприятий.

А 5 сентября стало известно о курьезном инциденте в Одесской области. Там будут судить мужчину, который угнал машину у местного территориального центра комплектования и поехал на ней домой вместо того, чтобы пройти военно-врачебную комиссию.

