ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Одесской области мужчина угнал машину ТЦК и поехал домой

Украина, Пятница 05 сентября 2025 18:40
UA EN RU
В Одесской области мужчина угнал машину ТЦК и поехал домой Иллюстративное фото: полиция оперативно разыскала и задержала мужчину (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Одесской области будут судить мужчину, который угнал автомобиль местного территориального центра комплектования и поехал на ней домой вместо того, чтобы пройти военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что происшествие произошло еще в августе в одном из населенных пунктов Одесского района. О нем сообщили полиции работники ТЦК и СП.

Как установило следствие, 43-летний гражданин сел в служебный автомобиль ТЦК, а затем на глазах у работника установки пересел на водительское сиденье и уехал. Работники ТЦК должны были отвезти мужчину на обследование в ВВК.

На окраине населенного пункта мужчина оставил автомобиль и пошел домой. Также он забрал из салона водителя сумку с документами. Однако полиция оперативно его разыскала и задержала.

"Собрав достаточно доказательств, следователи предъявили фигуранту обвинение по ч. 1 ст. 289 и по ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины - в незаконном завладении транспортным средством, паспортом и другими важными личными документами", - сказано в сообщении.

Сейчас мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. При этом сам фигурант заявил, что угнал автомобиль ТЦК спонтанно, не готовясь к этому заранее.

Инциденты с ТЦК в Украине

Напомним, что на Волыни 4 сентября вспыхнул очередной конфликт граждан с работниками территориального центра комплектования. В результате конфликта возникла драка, у работников ТЦК отобрали пистолет, а одному из них сломали руку.

Ранее на Волыни группа людей напала на служебное авто ТЦК и полиции. Инцидент произошел во время оповещения военнообязанных в селе Соловичи. Одним из нападавших оказался староста Соловичевского старостинского округа.

Кроме того, 1 августа в Виннице произошел инцидент с попыткой "штурма" ТЦК. Сообщалось, что работники ТЦК и СП доставили на местный стадион "Локомотив" около 100 мужчин для проведения мобилизационных мероприятий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ТЦК
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России