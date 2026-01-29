Военный объяснил, как погодные условия влияют на эффективность дронов на фронте

Снег, мороз и резкие колебания температур резко уменьшают эффективность дронов на фронте. Однако россияне пытаются приспособиться к сложным погодным условиям.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в эфире телеэфира заявил начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как пояснил военный, на фронте снег и гололедица влияют на эффективность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Он рассказал, что при крайне низких температурах дроны, которые летят вдоль дорог, становятся менее эффективными, потому что оптоволокно замерзает. Даже при чуть более высоких температурах возникают нюансы.

"Например, при изменении температуры с плюсовой на минусовую за один день на лопастях дронов может накапливаться лед, что затрудняет их взлет", - сказал Трегубов.

Кроме того, погодные условия влияют не только на технику, но и на передвижение пехоты.

По словам Трегубова, российские захватчики пытаются приспосабливаться к сложным условиям, используя маскировочные средства и особенности местности. Среди таких мер - укрытие за остатками труб и складские помещения.