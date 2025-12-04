ua en ru
На дроны для боевых бригад ВСУ направили еще более 2 млрд гривен

Украина, Четверг 04 декабря 2025 19:42
На дроны для боевых бригад ВСУ направили еще более 2 млрд гривен Фото: дроны для ВСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Козачук

Министерство обороны Украины дополнительно выделило 2,1 млрд гривен на закупку дронов и техники для бригад ВСУ через маркетплейс DOT-Chain Defence.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Дениса Шмыгаля.

По его словам, с момента запуска платформы на нужды военных уже направлено почти 6,3 млрд гривен. Все закупки осуществляются в ускоренном формате, что позволяет избежать лишних бюрократических процедур и значительно сокращает время поставок на фронт.

В Минобороны подчеркивают, что DOT-Chain Defence дает возможность подразделениям самостоятельно выбирать оборудование, которое больше всего соответствует их боевым задачам.

В то же время все необходимые документы и юридическое сопровождение берет на себя Агентство оборонных закупок.

"Делаем все, чтобы наши воины имели лучшее оснащение", - сказал Шмыгаль, подчеркивая, что это решение является еще одним шагом к тому, чтобы украинские бригады получали современные системы как можно быстрее.

DOT-Chain Defence

Маркетплейс заработал в этом году как инструмент прозрачных и быстрых закупок для армии. Платформа позволяет подразделениям получать необходимое снаряжение напрямую, что особенно важно во время активных боевых действий.

В течение последних месяцев приоритетом Минобороны остаются дроны различных типов. Именно поэтому финансирование таких закупок постоянно увеличивается.

Рост потребностей на фронте и активное применение БпЛА заставляют расширять возможности обеспечения. Выделение очередного транша в размере 2,1 млрд гривен стало логическим продолжением политики ускоренного переоснащения ВСУ.

Ранее РБК-Украина писало о запуске в Украине маркетплейса оружия. Сначала система работала с FPV-дронами, но дальше охватила другие виды беспилотников, средства РЭБ и роботизированные комплексы.

Напомним, за первый месяц работы маркетплейса на фронт доставили 5,6 тысяч дронов. На сегодня DOT-Chain Defence военным уже передали почти 144 тысячи единиц техники.

