На дроны для боевых бригад ВСУ направили еще более 2 млрд гривен
Министерство обороны Украины дополнительно выделило 2,1 млрд гривен на закупку дронов и техники для бригад ВСУ через маркетплейс DOT-Chain Defence.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Дениса Шмыгаля.
По его словам, с момента запуска платформы на нужды военных уже направлено почти 6,3 млрд гривен. Все закупки осуществляются в ускоренном формате, что позволяет избежать лишних бюрократических процедур и значительно сокращает время поставок на фронт.
В Минобороны подчеркивают, что DOT-Chain Defence дает возможность подразделениям самостоятельно выбирать оборудование, которое больше всего соответствует их боевым задачам.
В то же время все необходимые документы и юридическое сопровождение берет на себя Агентство оборонных закупок.
"Делаем все, чтобы наши воины имели лучшее оснащение", - сказал Шмыгаль, подчеркивая, что это решение является еще одним шагом к тому, чтобы украинские бригады получали современные системы как можно быстрее.
DOT-Chain Defence
Маркетплейс заработал в этом году как инструмент прозрачных и быстрых закупок для армии. Платформа позволяет подразделениям получать необходимое снаряжение напрямую, что особенно важно во время активных боевых действий.
В течение последних месяцев приоритетом Минобороны остаются дроны различных типов. Именно поэтому финансирование таких закупок постоянно увеличивается.
Рост потребностей на фронте и активное применение БпЛА заставляют расширять возможности обеспечения. Выделение очередного транша в размере 2,1 млрд гривен стало логическим продолжением политики ускоренного переоснащения ВСУ.
Ранее РБК-Украина писало о запуске в Украине маркетплейса оружия. Сначала система работала с FPV-дронами, но дальше охватила другие виды беспилотников, средства РЭБ и роботизированные комплексы.
Напомним, за первый месяц работы маркетплейса на фронт доставили 5,6 тысяч дронов. На сегодня DOT-Chain Defence военным уже передали почти 144 тысячи единиц техники.