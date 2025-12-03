Маркетплейс дронов DOT-Chain Defence: сколько техники поставлено за 4 месяца работы

За четыре месяца работы маркетплейса DOT-Chain Defence военным уже передано техники на общую сумму более 6 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля в Telegram .

По данным министра, всего поставлено почти 144 тыс. единиц техники. В процессе задействованы 90 производителей, которые ежедневно наращивают оборонные возможности государства.



"Новая система изменила подход к поставке: теперь бригады сами определяют, что им нужно, а все юридические, финансовые и организационные процедуры берет на себя Агентство оборонных закупок Минобороны", - пояснил Шмыгаль.



Он проинформировал, что DOT-Chain Defence уже масштабировано на 184 бригады ВСУ и 2 корпуса НГУ.

"Это один из ключевых проектов цифрового обеспечения в оборонном секторе", - написал министр обороны.

