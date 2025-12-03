ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Маркетплейс дронов DOT-Chain Defence: сколько техники поставлено за 4 месяца работы

Украина, Среда 03 декабря 2025 04:04
UA EN RU
Маркетплейс дронов DOT-Chain Defence: сколько техники поставлено за 4 месяца работы Фото: украинские военные с дроном (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

За четыре месяца работы маркетплейса DOT-Chain Defence военным уже передано техники на общую сумму более 6 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля в Telegram.

По данным министра, всего поставлено почти 144 тыс. единиц техники. В процессе задействованы 90 производителей, которые ежедневно наращивают оборонные возможности государства.

"Новая система изменила подход к поставке: теперь бригады сами определяют, что им нужно, а все юридические, финансовые и организационные процедуры берет на себя Агентство оборонных закупок Минобороны", - пояснил Шмыгаль.

Он проинформировал, что DOT-Chain Defence уже масштабировано на 184 бригады ВСУ и 2 корпуса НГУ.

"Это один из ключевых проектов цифрового обеспечения в оборонном секторе", - написал министр обороны.

Как работает DOT-Chain Defence

Как ранее писало РБК-Украина, система функционирует по принципу обычного онлайн-магазина. Но вместо бытовой техники военные самостоятельно выбирают беспилотники, которые закупаются за средства Агентства оборонных закупок.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказывал, что маркетплейс оружия DOT-Chain Defence стал платформой, на которой боевые бригады получили возможность напрямую закупать различные типы БпЛА.

Так, за первый месяц работы через ИТ-систему DOT-Chain Defence на передовую было поставлено уже 5,6 тыс. дронов общей стоимостью 216 млн гривен.

Первый заказ в ИТ-системе DOT-Chain Defence был сделан 31 июля.

Подробнее об этой системе - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони ВСУ
Новости
Встречи Трампа и Путина не будет? Что решили на переговорах в Кремле
Встречи Трампа и Путина не будет? Что решили на переговорах в Кремле
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит