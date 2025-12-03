Маркетплейс дронов DOT-Chain Defence: сколько техники поставлено за 4 месяца работы
За четыре месяца работы маркетплейса DOT-Chain Defence военным уже передано техники на общую сумму более 6 млрд грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля в Telegram.
По данным министра, всего поставлено почти 144 тыс. единиц техники. В процессе задействованы 90 производителей, которые ежедневно наращивают оборонные возможности государства.
"Новая система изменила подход к поставке: теперь бригады сами определяют, что им нужно, а все юридические, финансовые и организационные процедуры берет на себя Агентство оборонных закупок Минобороны", - пояснил Шмыгаль.
Он проинформировал, что DOT-Chain Defence уже масштабировано на 184 бригады ВСУ и 2 корпуса НГУ.
"Это один из ключевых проектов цифрового обеспечения в оборонном секторе", - написал министр обороны.
Как работает DOT-Chain Defence
Как ранее писало РБК-Украина, система функционирует по принципу обычного онлайн-магазина. Но вместо бытовой техники военные самостоятельно выбирают беспилотники, которые закупаются за средства Агентства оборонных закупок.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказывал, что маркетплейс оружия DOT-Chain Defence стал платформой, на которой боевые бригады получили возможность напрямую закупать различные типы БпЛА.
Так, за первый месяц работы через ИТ-систему DOT-Chain Defence на передовую было поставлено уже 5,6 тыс. дронов общей стоимостью 216 млн гривен.
Первый заказ в ИТ-системе DOT-Chain Defence был сделан 31 июля.
Подробнее об этой системе - читайте в материале РБК-Украина.