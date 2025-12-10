Военный учет в 2026 году: в ТЦК напомнили важное правило для 17-летних юношей
В Украине с 1 января до 31 июля 2026 года парней, которым исполняется 17 лет, будут ставить на воинский учет призывников. Данные о них будут вносить в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.
Как стать на учет
Сделать это можно двумя способами:
- онлайн - пройти электронную идентификацию и обновить персональные данные в е-кабинете призывника;
- лично - обратиться в районный/городской ТЦК и СП.
В ТЦК отмечают, что постановка на учет - это не призыв на службу, а организационная процедура для формирования данных о мобилизационном ресурсе.
Кто не подлежит учету
На учет не ставят лиц, которые:
- отбывают наказание в местах лишения свободы;
- находятся под принудительными медицинскими мерами.
Уважительные причины неявки
К уважительным причинам неявки или невозможности пройти электронную идентификацию относятся:
- болезнь;
- последствия стихийного бедствия;
- пребывание на ВОТ или в зоне боевых действий;
- другие обстоятельства, подтвержденные документально.
Если юноша пропустил срок, стать на учет можно только лично в ТЦК.
Чтобы стать на учет нужны следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- выписка из реестра территориальной общины;
- справка ВПЛ (при наличии);
- свидетельство о рождении;
- регистрационный номер налогоплательщика;
- документ об образовании;
- справка с места учебы или работы;
- 4 фото 35×45 мм (без головного убора).
Ранее РБК-Украина писало, если юноша не станет на воинский учет в положенный срок, отдельной специальной ответственности именно для 17-летних нет. Однако он может получить такие же штрафы, как и другие граждане, нарушившие правила воинского учета - до 17 000 гривен (со скидкой 50% в случае быстрой уплаты). Формально к админответственности могут привлекать лиц с 16 лет, но механизм взыскания штрафа с несовершеннолетних до сих пор нечетко урегулирован, и возможно привлечение родителей.
Отметим, 17-летние юноши должны становиться на воинский учет с января 2025 года. В то же время мобилизации они не подлежат.