ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Военный учет в 2026 году: в ТЦК напомнили важное правило для 17-летних юношей

Среда 10 декабря 2025 20:49
UA EN RU
Военный учет в 2026 году: в ТЦК напомнили важное правило для 17-летних юношей Фото: 17-летние юноши обязаны становиться на воинский учет (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине с 1 января до 31 июля 2026 года парней, которым исполняется 17 лет, будут ставить на воинский учет призывников. Данные о них будут вносить в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.

Как стать на учет

Сделать это можно двумя способами:

  • онлайн - пройти электронную идентификацию и обновить персональные данные в е-кабинете призывника;
  • лично - обратиться в районный/городской ТЦК и СП.

В ТЦК отмечают, что постановка на учет - это не призыв на службу, а организационная процедура для формирования данных о мобилизационном ресурсе.

Кто не подлежит учету

На учет не ставят лиц, которые:

  • отбывают наказание в местах лишения свободы;
  • находятся под принудительными медицинскими мерами.

Уважительные причины неявки

К уважительным причинам неявки или невозможности пройти электронную идентификацию относятся:

  • болезнь;
  • последствия стихийного бедствия;
  • пребывание на ВОТ или в зоне боевых действий;
  • другие обстоятельства, подтвержденные документально.

Если юноша пропустил срок, стать на учет можно только лично в ТЦК.

Чтобы стать на учет нужны следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • выписка из реестра территориальной общины;
  • справка ВПЛ (при наличии);
  • свидетельство о рождении;
  • регистрационный номер налогоплательщика;
  • документ об образовании;
  • справка с места учебы или работы;
  • 4 фото 35×45 мм (без головного убора).

Ранее РБК-Украина писало, если юноша не станет на воинский учет в положенный срок, отдельной специальной ответственности именно для 17-летних нет. Однако он может получить такие же штрафы, как и другие граждане, нарушившие правила воинского учета - до 17 000 гривен (со скидкой 50% в случае быстрой уплаты). Формально к админответственности могут привлекать лиц с 16 лет, но механизм взыскания штрафа с несовершеннолетних до сих пор нечетко урегулирован, и возможно привлечение родителей.

Отметим, 17-летние юноши должны становиться на воинский учет с января 2025 года. В то же время мобилизации они не подлежат.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине Воинский учет
Новости
Без света до 12 часов. "Укрэнерго" предупредило, что будет с отключениями до конца недели
Без света до 12 часов. "Укрэнерго" предупредило, что будет с отключениями до конца недели
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте