Военный учет в 2026 году: в ТЦК напомнили важное правило для 17-летних юношей

В Украине с 1 января до 31 июля 2026 года парней, которым исполняется 17 лет, будут ставить на воинский учет призывников. Данные о них будут вносить в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП .

Как стать на учет

Сделать это можно двумя способами:

онлайн - пройти электронную идентификацию и обновить персональные данные в е-кабинете призывника;

лично - обратиться в районный/городской ТЦК и СП.

В ТЦК отмечают, что постановка на учет - это не призыв на службу, а организационная процедура для формирования данных о мобилизационном ресурсе.

Кто не подлежит учету

На учет не ставят лиц, которые:

отбывают наказание в местах лишения свободы;

находятся под принудительными медицинскими мерами.

Уважительные причины неявки

К уважительным причинам неявки или невозможности пройти электронную идентификацию относятся:

болезнь;

последствия стихийного бедствия;

пребывание на ВОТ или в зоне боевых действий;

другие обстоятельства, подтвержденные документально.

Если юноша пропустил срок, стать на учет можно только лично в ТЦК.

Чтобы стать на учет нужны следующие документы: