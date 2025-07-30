Остался один день. Что будет, если 17-летние не станут на учет в ТЦК

В Украине до 31 июля на воинский учет должны стать все граждане мужского пола, которым в текущем году исполняется 17 лет. Этот дедлайн истекает уже завтра.

Что будет, если они не успеют стать на учет и какая ответственность за это может грозить, в комментарии РБК-Украина рассказывает адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко.

Как стать на учет в ТЦК 17-летним

В Черниговском областном ТЦК и СП напоминают: после постановки на учет данные призывника вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Сделать это можно двумя способами:

пройти электронную идентификацию и обновить информацию в электронном кабинете призывника;

лично явиться в районный или городской ТЦК и СП и подать необходимые документы (их перечень определяет Министерство обороны).

В ТЦК также подчеркнули: постановка на воинский учет не означает призыва на службу.

Какие документы взять с собой в ТЦК

Для постановки на учет призывника нужно подать такие документы:

паспорт гражданина Украины; выписку из реестра территориальной общины (с указанием задекларированного или зарегистрированного места жительства); справку ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц); свидетельство о рождении; документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов; документ об образовании; справку с места учебы или работы (при наличии); четыре фото 35×45 мм (анфас, без головного убора).

Что будет, если не стать на учет

Отдельной ответственности сугубо для 17-летних за то, что те не стали на воинский учет, пока нет, объясняет в комментарии РБК-Украина Катерина Анищенко.

"Это могут быть те же штрафы, что и всем остальным за то, что они не стали на учет. Кодекс Украины об административных правонарушениях это позволяет. Это могут быть те же штрафы в размере от 17 тысяч гривен. Соглашаемся на штраф – платим 50%. Все то же самое, что и для других военнообязанных", – говорит она.

В целом, по законам, несовершеннолетние в возрасте с 16 лет могут быть привлечены к административной ответственности за определенные нарушения. Все зависит от конкретной ситуации.

"Но здесь тоже возникает вопрос – как он будет этот штраф платить, если у него нет своих денег? Возможно, к этому также могут быть привлечены родители парня. Но такого механизма по состоянию на сейчас нет", – обращает внимание Анищенко.

Какие документы выдают в ТЦК

Те, кто становится на учет в ТЦК, должен там получить приписное. Чтобы получить этот документ, в ТЦК и СП надо прийти только лично, говорит адвокат.

Личная явка обязательна, потому что его должны поставить на учет, и для этого он должен пройти ВВК.

"Но обращаю внимание, что мобилизации они не подлежат, это 100%. Я сталкивалась в своей практике с таким, что молодые ребята приходят в ТЦК в сопровождении родителей, а работники ТЦК над этим шутили, это было немного неприятно. Но, как бы там ни было, надо внимательно следить за тем, какие документы там подписывают ребята. Если вы сомневаетесь, лучше лишний раз переспросить у родителей", – советует Катерина Анищенко.