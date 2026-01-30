Деньги закончатся через год: в Газпромбанке дали тревожный прогноз по резервам РФ

Активы фонда нацблагосостояния (ФНБ), которыми РФ компенсирует недобор нефтегазовых доходов, могут полностью иссякнуть уже к концу года при условии снижения стоимости нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

Эксперты Центра экономического прогнозирования Газпромбанка - третьего по размеру активов госбанка РФ дали мрачный прогноз по фонду.

В частности, в начале 2026 года у ФНБ оставалось 4,1 трлн рублей (54,2 млрд долларов) неизрасходованных средств в виде валюты и золота на счетах Центробанка РФ. Эти средства фонда расходуются, если стоимость барреля опускается ниже 59 долларов.

Как цены на нефть будут составлять около 40 долларов, все средства ФНБ будут израсходованы чуть более чем за год. Если же стоимость нефти будет составлять 30-35 долларов, то фонд иссякнет уже к концу 2026 года.

До полномасштабного вторжения в ФНБ годами поступали средства от сверхприбылей от продажи нефти, и в то время в нем накопилось 113 млрд долларов.

РФ пересмотрела подход к фонду

Сначала РФ заложила в бюджет на 2026 год нулевые расходы из ФНД. Однако падение цен на российскую нефть, которая после санкций президента США Дональда Трампа продается с рекордными с начала войны скидками, заставил правительство страны-агрессора пересмотреть подход.

В частности, до 5 февраля министерство финансов РФ продаст валюты и золота на 192,1 млрд рублей (2,54 млрд долларов), чтобы компенсировать недобор сырьевых доходов.