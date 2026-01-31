Личные банкротства в РФ бьют рекорды: почему россияне остаются без денег
Более 500 тысяч граждан РФ признаны неплатежеспособными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
По итогам 2025 года Свердловская область вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством банкротств среди физических лиц и индивидуальных предпринимателей. В течение года количество сообщений о судебной реализации имущества в области увеличилось почти на 28%.
По абсолютным показателям Свердловщина опередила Санкт-Петербург, где зафиксировано более 20 тысяч банкротов.
В антирейтинг также традиционно входят Москва, Московская область и Краснодарский край - регионы с высоким уровнем задолженности населения.
В целом по стране ситуация еще хуже: в 2025 году судебные банкротства среди физлиц выросли более чем на 31% и достигли почти 568 тысяч случаев.
Основными причинами роста банкротств называют падение реальных доходов, подорожание жизни и чрезмерные долги домохозяйств.
"Формальная "экономическая стабильность", которую декларирует российская власть, не имеет подтверждения в реальном финансовом состоянии граждан", - отмечают в СВРУ.
Причем более 97% дел инициируют сами должники, фактически признавая собственную неспособность выплачивать долги. Это свидетельствует о системном кризисе, который пока не имеет признаков быстрого решения.
Падение экономики РФ
Как сообщалось, 2025 год стал худшим для российской торговли за последние 10 лет.
Как пишет СВРУ, в России за год появилось лишь 173 тысяч новых компаний - это самый низкий результат за 14 лет. Количество ликвидированных фирм подскочило до 233 тысяч. Закрытий было на 26% больше, чем открытий.
По данным службы, бизнес-активность обвалилась в 60 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Количество договоров на спецтехнику и транспорт упало на 30-46%, что фактически останавливает обновление производственных мощностей.
Также украинская разведка обнародовала очередной перехват, который подтверждает критическое состояние региональных бюджетов в России. Из-за острого дефицита финансов местные власти начали радикальную оптимизацию расходов, которая прежде всего коснулась государственного аппарата.
Российская экономика завершила 2025 год с очень слабыми результатами, что подтверждает глубокий кризис в стране. Наибольший удар по государственному бюджету нанесло падение цен на нефть, которые снизились до пятилетнего минимума, резко уменьшив валютные доходы России.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.