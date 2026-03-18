Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров с РФ, которое связано с тем, что США перевели фокус внимания с Украины на войну в Иране.

Проблемы с переговорами

Находясь с визитом в Великобритании, президент отметил в беседе с журналисткой ВВС, что из-за конфликта на Ближнем Востоке мирные переговоры затягиваются.

"У меня очень нехорошие предчувствия по поводу влияния этой войны на ситуацию в Украине. Фокус внимания Америки на Ближнем Востоке больше, чем на Украине, к сожалению. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи постоянно откладываются. А причина одна - война в Иране", - сказал Зеленский.

Однако он добавил, что несмотря на масштабные геополитические изменения участники переговоров общаются между собой ежедневно.

"Президент Трамп сосредоточен на Иране. Переговорные группы разговаривают между собой. Наша группа разговаривает с американской стороной ежедневно. Я знаю, что американцы тоже разговаривают с россиянами ежедневно", - подчеркнул президент.

Новые условия и очередные отговорки Москвы

Украинский лидер также отметил, что США из-за войны в Иране предлагают проведение переговоров по Украине на своей территории, и Киев согласен на это, однако РФ категорически против говорить в Штатах.

"Американская сторона из-за этой войны в Иране сказала, что готова принять обе стороны в Америке. Мы подтвердили свое участие, но россияне против встречи в США. Поэтому мы пока пытаемся фокусироваться на Америке, предлагая дату и место. Украина поддержит любую дату и любое место, но точно не в России", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос, сделали ли действия президента США Дональда Трампа мир более опасным, он заявил:

"Я не буду иметь справедливого ответа на это. Я стараюсь говорить объективно, а не субъективно. Поэтому я считаю, что любой раскол в НАТО ослабит обе стороны", - подытожил президент.