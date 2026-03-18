Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине
Президент Владимир Зеленский рассказал о своем "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров с РФ, которое связано с тем, что США перевели фокус внимания с Украины на войну в Иране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
Читайте также: Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Проблемы с переговорами
Находясь с визитом в Великобритании, президент отметил в беседе с журналисткой ВВС, что из-за конфликта на Ближнем Востоке мирные переговоры затягиваются.
"У меня очень нехорошие предчувствия по поводу влияния этой войны на ситуацию в Украине. Фокус внимания Америки на Ближнем Востоке больше, чем на Украине, к сожалению. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи постоянно откладываются. А причина одна - война в Иране", - сказал Зеленский.
Однако он добавил, что несмотря на масштабные геополитические изменения участники переговоров общаются между собой ежедневно.
"Президент Трамп сосредоточен на Иране. Переговорные группы разговаривают между собой. Наша группа разговаривает с американской стороной ежедневно. Я знаю, что американцы тоже разговаривают с россиянами ежедневно", - подчеркнул президент.
Новые условия и очередные отговорки Москвы
Украинский лидер также отметил, что США из-за войны в Иране предлагают проведение переговоров по Украине на своей территории, и Киев согласен на это, однако РФ категорически против говорить в Штатах.
"Американская сторона из-за этой войны в Иране сказала, что готова принять обе стороны в Америке. Мы подтвердили свое участие, но россияне против встречи в США. Поэтому мы пока пытаемся фокусироваться на Америке, предлагая дату и место. Украина поддержит любую дату и любое место, но точно не в России", - сказал Зеленский.
Отвечая на вопрос, сделали ли действия президента США Дональда Трампа мир более опасным, он заявил:
"Я не буду иметь справедливого ответа на это. Я стараюсь говорить объективно, а не субъективно. Поэтому я считаю, что любой раскол в НАТО ослабит обе стороны", - подытожил президент.
Америка сместила фокус внимания на Иран
Как известно, США действительно переключили фокус внимания с мирных переговоров по Украине на Ближний Восток, где 28 февраля начали спецоперацию против Ирана.
При этом еще до начала войны в Иране, в начале февраля, СМИ писали, что Трамп может покинуть переговорный процесс по Украине, а с нынешней ситуацией на Ближнем Востоке американский лидер сам высказывал эту возможность.
Также накануне глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европе нужно готовиться к тому, что США выйдут из переговорного процесса касаемо войны в Украине.