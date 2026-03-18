ua en ru
Ср, 18 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине

05:30 18.03.2026 Ср
3 мин
Журналистка также задала Зеленскому неудобный вопрос о Трампе, и он ответил
aimg Маловичко Юлия
Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров с РФ, которое связано с тем, что США перевели фокус внимания с Украины на войну в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Читайте также: Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО

Проблемы с переговорами

Находясь с визитом в Великобритании, президент отметил в беседе с журналисткой ВВС, что из-за конфликта на Ближнем Востоке мирные переговоры затягиваются.

"У меня очень нехорошие предчувствия по поводу влияния этой войны на ситуацию в Украине. Фокус внимания Америки на Ближнем Востоке больше, чем на Украине, к сожалению. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи постоянно откладываются. А причина одна - война в Иране", - сказал Зеленский.

Однако он добавил, что несмотря на масштабные геополитические изменения участники переговоров общаются между собой ежедневно.

"Президент Трамп сосредоточен на Иране. Переговорные группы разговаривают между собой. Наша группа разговаривает с американской стороной ежедневно. Я знаю, что американцы тоже разговаривают с россиянами ежедневно", - подчеркнул президент.

Новые условия и очередные отговорки Москвы

Украинский лидер также отметил, что США из-за войны в Иране предлагают проведение переговоров по Украине на своей территории, и Киев согласен на это, однако РФ категорически против говорить в Штатах.

"Американская сторона из-за этой войны в Иране сказала, что готова принять обе стороны в Америке. Мы подтвердили свое участие, но россияне против встречи в США. Поэтому мы пока пытаемся фокусироваться на Америке, предлагая дату и место. Украина поддержит любую дату и любое место, но точно не в России", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос, сделали ли действия президента США Дональда Трампа мир более опасным, он заявил:

"Я не буду иметь справедливого ответа на это. Я стараюсь говорить объективно, а не субъективно. Поэтому я считаю, что любой раскол в НАТО ослабит обе стороны", - подытожил президент.

Америка сместила фокус внимания на Иран

Как известно, США действительно переключили фокус внимания с мирных переговоров по Украине на Ближний Восток, где 28 февраля начали спецоперацию против Ирана.

При этом еще до начала войны в Иране, в начале февраля, СМИ писали, что Трамп может покинуть переговорный процесс по Украине, а с нынешней ситуацией на Ближнем Востоке американский лидер сам высказывал эту возможность.

Также накануне глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европе нужно готовиться к тому, что США выйдут из переговорного процесса касаемо войны в Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Зеленский призвал Трампа и Стармера встретиться и помириться
Зеленский призвал Трампа и Стармера встретиться и помириться
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО