Для военных и не только. В Полтаве появилось пространство спецподразделения ГУР "Артан"

13:54 25.05.2026 Пн
5 мин
Это - уже 13-й такой хаб в Украине
aimg Ирина Костенко
В Полтаве открыли важное пространство "Артан" (фото: предоставлено РБК-Украина)
Спецподразделение ГУР "Артан" открыло особое пространство в Полтаве. Получить помощь там могут не только бойцы и ветераны, но и их близкие.

Об этом рассказали РБК-Украина в спецподразделении "Артан" Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины (МОУ).

Главное:

  • Новое пространство в Полтаве: спецподразделение ГУР "Артан" открыло в городе особый хаб для поддержки действующих военных, ветеранов и их семей.
  • Широкий спектр помощи: в этом пространстве будет работать патронатная служба, где ветеранам помогут найти работу, получить консультации врачей, реабилитологов и психологов.
  • Мостик для гражданских и рекрутов: каждый желающий может прийти сюда, чтобы узнать о боевом пути подразделения, актуальных вакансиях и условиях службы.
  • Масштабные планы: это уже 13-е такое пространство в Украине, а в будущем "Артан" планирует запустить подобные хабы во всех областных центрах.

Когда и зачем открыли пространство "Артан" в Полтаве

Новое пространство спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" открылось в Полтаве в День Героев (который отмечается ежегодно 23 мая).

Командир спецподразделения "Артан" Виктор Торкотюк напомнил, что "подразделение не заканчивается на фронте".

"Мы должны быть рядом с людьми и после боевых выходов", - уточнил он.

В пресс-службе спецподразделения напомнили, что Полтава - "город с сильным характером и очень большим количеством людей, которые помогают фронту".

"Украина держится на громадах - и мы хотим быть ближе к ним", - объяснили украинцам.

Символично и то, что открытие хаба состоялось именно в День Героев.

"Это и память о павших, и ответственность перед живыми: перед теми, кто воюет, вернулся или ждет своих родных", - отметили в спецподразделении.

Для военных и не только. В Полтаве появилось пространство спецподразделения ГУР &quot;Артан&quot;Пространство "Артан" открыли в Полтаве (фото: предоставлено РБК-Украина)

Кому и чем именно может помочь такое пространство

Благодаря созданному в городе пространству "Артан" бойцы и ветераны подразделения, а также их семьи могут:

  • почтить память павших побратимов;
  • получить необходимую поддержку;
  • найти круг единомышленников.

"Пространство "Артан" - место, где война перестает быть абстракцией. Здесь военные, ветераны, семьи и гражданские могут говорить на одном языке и помогать друг другу без барьеров", - объяснили гражданам.

Кроме того, каждый желающий может прийти туда, чтобы узнать:

  • о боевом пути "Артана";
  • о подвигах его воинов;
  • об условиях службы в подразделении;
  • об актуальных вакансиях.

Там же будет работать патронатная служба, будут проходить встречи, консультации, рекрутинговые мероприятия, будут реализовываться различные социальные инициативы.

Для военных и не только. В Полтаве появилось пространство спецподразделения ГУР &quot;Артан&quot;Хабы "Артан" важны как для бойцов и ветеранов, так и для их близких (фото: предоставлено РБК-Украина)

"Ветеранам можно обратиться - и им помогут найти работу. При необходимости - получить консультации врачей, реабилитологов, психологов", - объяснил командир медицинского направления "Артана" с позывным "Док".

Торкотюк во время официального открытия пространства напомнил также, что "человек не должен оставаться один на один с войной - ни на фронте, ни после него".

"Мы осознаем, что военные, гражданские, потенциальные рекруты, бизнес - должны говорить на одном языке, находить как можно больше точек соприкосновения. Именно поэтому такие хабы - крайне необходимы сегодня", - добавил командир спецподразделения.

Планы "Артана" насчет таких хабов на будущее

В спецподразделении рассказали, что открытое в Полтаве пространство - уже 13-е в Украине. При этом в планах "Артана" - открыть их во всех областных центрах.

"Мы давно поняли простую вещь: подразделение не заканчивается на фронте. Военному нужна поддержка не только на боевом выходе, но и после него. Пространства - это часть большой системы заботы о своих людях", - объяснили украинцам.

Отмечается, что это - не формальность, а скорее "ответ на вызовы войны, которая длится уже много лет".

"Здесь нет бюрократической дистанции между человеком и помощью. Человек должен прийти и получить ответ, поддержку или просто почувствовать, что он не один", - добавили в спецподразделении.

Для военных и не только. В Полтаве появилось пространство спецподразделения ГУР &quot;Артан&quot;"Артан" помогает военным как во время, так и после службы (фото: предоставлено РБК-Украина)

Чем полезны такие пространства для военных и гражданских

В "Артане" поделились, что "для действующих бойцов и их семей это - точка опоры", ведь "патронатная служба работает постоянно, не эпизодически".

"Семьи военных тоже проходят через войну. Наш долг - быть рядом не только во время награждений или трагедий, а ежедневно", - отметили в спецподразделении.

Между тем для ветеранов "возвращение с войны - отдельный сложный этап".

"Очень важно, чтобы ветеран не оставался сам после службы. Пространство - это среда своих людей, где тебя понимают без лишних объяснений. Мы строим культуру ветеранского сообщества, а не только систему помощи", - констатировали в "Артане".

Для гражданских людей такие хабы также важны.

"Общество должно видеть военных не только через новости с фронта. Такие пространства убирают дистанцию между армией и гражданскими. Здесь люди могут понять, чем живет подразделение, задать вопрос, приобщиться к помощи", - объяснили в спецподразделении.

Уточняется, что "война выигрывается не только на передовой, но и в доверии между армией и обществом".

Для военных и не только. В Полтаве появилось пространство спецподразделения ГУР &quot;Артан&quot;Военные и гражданские должны "стоять одним фронтом" (фото: предоставлено РБК-Украина)

В завершение для рекрутов пространства "Артана" - это место, где человек "может сознательно принять решение о службе".

"Мы не ищем случайных людей... Здесь можно честно поговорить о реальности войны, подготовке, требованиях и ответственности. Нам нужны мотивированные люди, которые понимают, куда идут", - подытожили в спецподразделении.

