Бойцы, ставшие легендой. В Киеве создали мурал о самых громких операциях "Артана"

Первый мурал в честь спецподразделения Главного управления разведки "Артан" открыли в Киеве на Центральном автовокзале. Его бойцы-добровольцы прославились дерзкими операциями: выходами в тыл врага, высадками в Крыму, возвращением контроля над "вышками Бойко" в Черном море и уничтожением почти целого полка россиян в Липцах.

Искусство войны: бойцов "Артана" почтили на мурале

Мурал открыли к третьей годовщине создания "Артана". Его автор – художница Диана Сорокина, известная более сотней росписей в разных городах Украины. На мурале – реальные бойцы и эпизоды из боевых операций подразделения. Среди изображенных героев и основатель "Артана", подполковник Виктор "Титан" Торкотюк.

"Много веков назад на юге и востоке наших территорий была Артания – группа русов, которые умело воевали и не давали противнику никакого шанса, все враги их боялись. Поскольку основные действия нашего подразделения проходят на южных и восточных участках, мы решили назваться в их честь – "Артан", – рассказал "Титан" Торкотюк.

За время полномасштабного российского вторжения воины "Артана" участвовали в битвах за Киевскую и Донецкую области, обороняли Бахмут, Купянск, Часов Яр, освобождали Харьковскую область, успешно выполнили ряд задач в акватории Черного моря. В составе подразделения – только добровольцы.

Мурал в честь бойцов "Артана" (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

"Благодарен каждому воину "Артана". Они не были военными, но не колеблясь, стали на защиту Украины. Героями не рождаются – ими становятся во времена испытаний и борьбы. И очень важно, чтобы люди знали и ценили Героев уже сейчас, а не когда-то в будущем. Потому что именно сейчас они это будущее творят", – сказал во время церемонии открытия стенописи полковник ГУР МО Украины с позывным "Шарк".

Место для мурала выбрали неслучайно – ежедневно Киевский автовокзал принимает тысячи украинцев, которые едут домой, ищут спасение, встречают и провожают военных. Этот мурал будет напоминать им о том, кто борется за будущее страны и приближает победу. В планах подразделения открыть еще одну стенопись, которая будет изображать сюжет морской операции.

Мурал изображает реальных бойцов "Артана" (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Операция на море: как "Артан" вернул "вышки Бойко"

Летом 2022 года спецподразделение "Артан" провело одну из своих первых морских операций – вернуло под контроль буровые газо- и нефтедобывающие платформы в Черном море, которые были под оккупацией России с 2014 года. Вышки, что в 150 км от берегов Крыма, россияне с начала полномасштабного вторжения использовали в военных целях.

"Водные операции сложнее наземных: на море часто бывает штиль, из-за чего меняется скорость движения, поэтому нам приходится подстраиваться, чтобы уложиться в тайминг. Кроме того, противник патрулирует водную зону, мы часто работаем под обстрелами авиации. И при этом эвакуации практически нет. "Вышки Бойко" – это историческая операция, одна из самых тяжелых и успешных. Весь процесс длился где-то 4 месяца", – говорит "Титан" Торкотюк.

Разведчики-спецназовцы отправились на вышки на резиновых лодках, зачистили объекты, демонтировали средства разведки врагов и взяли буровые платформы под контроль.

"На вышки мы зашли с первого раза. А вот в Крым было 10 заходов, но только 2 высадки. Во время одной из операций, где-то в 80 км от берега во время вражеской атаки наш боец "Конан" выпал за борт. Из-за сильного обстрела мы не смогли его забрать сразу. Он провел в открытом море 14 часов, но мы организовали эвакуацию и спасли "Конана", – рассказал глава "Артана".

Командир "Артана" Виктор "Титан" Торкотюк (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Битва за 400 гектаров леса: операция в "Липцах"

Еще одним успешным заданием "Артана", которое имеет шанс войти в учебники по истории, стала операция в Липцах на Харьковской области. Осенью 2024-го бойцы освободили 400 гектаров лесного массива, уничтожив почти целый полк россиян.

"Нас всегда бросают на самые тяжелые отрезки фронта: привлекают к штурмовым операциям именно там, где надо поднять интенсивность боевых действий и усилить другие подразделения. В этой операции мы использовали всю специфику подразделения активных действий и специальных операций. Среди наших задач было освобождение территории, взятие россиян в плен, отрезание логистических маршрутов врага", – рассказывает командир штурмового взвода с позывным "Артист".

Боец – профессиональный актер театра, к ВСУ присоединился 24 февраля 2022-го. Прошел бои в Киевской, Донецкой, Луганской областях. С 2023-го воюет в составе "Артана".

"Сложность была в том, что враг был хорошо замаскирован, хорошо знал лес и имел налаженную логистику. Моментами нам приходилось привлекать ББМ (боевые бронированные машины, – РЕД). Были случаи, когда мы доезжали без одного колеса. Также были пехотные переходы. Наши ребята работали бомберами (дронами-бомбардировщиками, – РЕД), уничтожали позиции, в которые мы упирались. Но нашим преимуществом стало то, что каждый выход мы "брали" средства связи противника – так полностью контролировали, что у него происходит", – говорит "Артист".

Командир штурмового взвода с позывным "Артист" (фото предоставлено подразделением "Артан")

По его словам, на успешность операции повлияла совокупность факторов: грамотное планирование, эффект неожиданности и лесистая местность.

"В моем понимании эта операция была идеальна: каждый день мы освобождали 300-400 метров и шли дальше. Если бы так было и на остальных участках фронта, чтобы мы кусками закреплялись, сохраняя личный состав, – это был бы успех", – говорит "Артист".

Вся операция длилась около 3 месяцев. За это время подразделение взяло в плен нескольких россиян, некоторые из них сами пришли сдаваться.

"Специфика нашего подразделения в том, что мы можем выполнять весь спектр поставленных задач – от разведки до штурмов и закрепления на позициях. Мы – многофункциональные, стремимся к тому, чтобы наши бойцы могли выполнять абсолютно разные задачи: операции на море, штурмы посадок, выходы в тыл. И наши ребята это все выполняют", – добавляет "Артист".