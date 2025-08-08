ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Артан" из ГУР уничтожает оккупантов дронами: огненные кадры ударов

Украина, Пятница 08 августа 2025 11:56
UA EN RU
"Артан" из ГУР уничтожает оккупантов дронами: огненные кадры ударов Фото: спецподразделение ГУР "Артан" показало сокрушительную атаку на оккупантов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Боевые дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" уничтожают технику, склады боеприпасов и средства связи оккупантов. Эффектные кадры работы FPV-экипажей продемонстрировали, как мастера беспилотной войны методично выжигают позиции врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины обнародовали эффектные кадры боевой работы подразделения "Артан". FPV-дроны украинских разведчиков методично уничтожают:

  • технику,
  • склады боеприпасов,
  • транспорт,
  • средства связи российских оккупантов.

В ведомстве отмечают, что сейчас темп войны в значительной степени определяется именно беспилотными системами и количеством квалифицированных операторов.

Экипажи "Артана" демонстрируют высокую эффективность в работе на передовой, уничтожая критически важные объекты противника.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, потери России с начала полномасштабной войны составили уже 1 060 310 человек. Только за минувшие сутки защитники ликвидировали более тысячи россиян.

Напомним, ситуация в Покровске остается сложной. По словам местных властей, в город почти невозможно заехать, а также завезти гуманитарную и медицинскую помощь.

Заметим, что сегодня утром ISW показал обновленные карты боев и обновил данные о том, где продвинулись ВСУ и войска РФ.

Стоит добавить, что ранее сегодня главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский сообщил, что украинские беспилотные системы за июль поразили более 23 тысяч вражеских целей.

Он также отметил лидеров по количеству ликвидированных оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУР Война России против Украины
Новости
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики