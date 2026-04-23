Сила быть первым: жизнь и выбор бойца "Артана" Александра Явнюка

Киевлянин Александр Явнюк с позывным "Мекс" вместо собственных мечтаний выбрал фронтовые пути украинского войска. Юноше было всего 23 года, когда он погиб, спасая раненых побратимов.

Его историей с РБК-Украина поделились подразделение активных действий "Артан" ГУР и проект "Ангелы спорта" Спортивного комитета Украины.

Мальчик, который рано стал взрослым

Александр Явнюк родился 25 августа 2001 года в Киеве. В семье, где родители имели недостатки слуха.

Еще маленьким ребенком Саша выучил жестовый язык, чтобы быть для родных поддержкой и связью с миром.

Чувство ответственности за близких появилось у него очень рано и проявлялось даже в малейших мелочах, которые на самом деле определяют "Человека с большой буквы".

"Он с детства считал себя взрослым. Помню, как ему было лет пять, мы зашли в вагон метро. Свободное место было только одно, вагон качало. Говорю ему: "Садись, а то упадешь". А он: "Нет! Я же мужчина! Мама, ты садись, а я буду стоять". И стоял, держась обеими руками за поручень", - рассказала его мама Екатерина.

В школе парень, по ее словам, всегда заступался за девушек.

"Однажды пришел с порванным рукавом пиджака - полез в драку, потому что увидел, как оскорбляют одноклассницу", - добавила она.

Между тем бабушка Александра, Лидия Леонидовна, отметила, что эти "упрямство и самостоятельность" были его стержнем.

Именно поэтому Саша никогда не позволял женщинам нести тяжелые сумки.

"Я мужчина", - эта фраза была для него не словами, а кодексом.

Парень рос активным и любознательным ребенком. Рано научился читать и считать, а в школу пошел сразу, как только исполнилось шесть лет - настоял сам (несмотря на желание мамы оставить его еще на год в детсаду).

Интересовало его буквально все, но особое место в жизни Александра с самого начала занимали две вещи - спорт и автомобили.

Александр Явнюк имел разные таланты (фото: предоставлено РБК-Украина)

От футбольных полей до философии айкидо

Жизнь Саши была наполнена движением. Именно спорт стал для него первым серьезным испытанием характера.

В 2010 году он начал заниматься футболом в составе команды "Десна" при детско-юношеской спортивной школе Деснянского района Киева.

Играл на позиции нападающего - в роли, которая требовала не только скорости и техники, но и решимости брать ответственность за результат.

Его команда неоднократно занимала призовые места на районных соревнованиях, а сам Александр получил пять медалей.

Параллельно он искал другие способы укрепить себя - и физически, и внутренне.

В 2014 году парень начал заниматься айкидо.

Это решение стало для него сознательным выбором - научиться защищать себя и тех, кто рядом.

Боевое искусство быстро далось Александру: уже через два года занятий и соревнований он имел белый, желтый, оранжевый, зеленый и синий пояса.

Айкидо сформировало в нем дисциплину, самоконтроль и понимание силы как ответственности.

Он стал более сдержанным, собранным и уверенным в себе.

Страсть к автомобилям: мечта о скорости

Развитие юноши не ограничивалось спортом.

В учебе он также демонстрировал сильные результаты: одинаково уверенно чувствовал себя и в гуманитарных предметах, и в точных науках.

Среди его достижений - призовые места в конкурсах по английскому языку, награды за успехи по физике, победы в соревнованиях по правилам дорожного движения, а также первое место в районном этапе военно-патриотической игры "Сокол" ("Джура").

Уже тогда он умел сочетать интеллектуальную подготовку с физической выносливостью - редкая и важная комбинация.

Впрочем, даже среди всех этих достижений особое место занимала его любовь к автомобилям.

Она появилась еще в раннем детстве (в значительной степени - благодаря отцу-автомеханику).

Александр не просто интересовался машинами - он их изучал, запоминал модели, рисовал, мечтал о скорости и соревнованиях.

В 15 лет юноша поступил в Киевский транспортно-экономический профессиональный колледж по специальности, связанной с обслуживанием и ремонтом автомобилей.

Уже с первого курса начал работать на СТО, совмещая учебу с практикой.

Это было сознательное и упорное движение к мечте.

В 17 лет, заработав собственные деньги, он купил первую машину (старенькую, но свою).

Позже вместе с друзьями занимался восстановлением автомобилей, участвовал в подготовке гоночных машин в спортивном сервисе.

Коллеги говорят, что Александр был очень энергичным и порядочным, сильным, конструктивным, не боялся работы, всегда старался учиться чему-то новому.

Его жизнь все больше приближалась к той мечте, которую он сформулировал еще в детстве - стать гонщиком.

"Он так горел этим! Брал старые машины, восстанавливал их с другом и продавал. Перед войной он работал в Shockmotorsport - готовил гоночные авто к соревнованиям и сам бредил гонками", - поделилась мама Александра.

Впоследствии побратимы назвали его "Мексиканцем", ведь Саша мог отремонтировать любую американскую машину. Так и появился его позывной - "Мекс".

Позывной "Мекс" - от "Мексиканец" (фото: предоставлено РБК-Украина)

"Кто вас защитит, если не мы?"

В начале полномасштабного вторжения Александр оставался в Киеве, работал, помогал, даже подрабатывал в такси, когда в городе не хватало водителей.

В то же время он неоднократно пытался попасть в армию - и каждый раз получал отказы из-за молодого возраста.

Только в марте 2024 года он присоединился к тактической группе "Реванш" и стал частью спецподразделения "Артан" Главного управления разведки Минобороны.

Его роль - водитель и навигатор боевой логистики - требовала не только профессиональных навыков, но и холодной головы, выдержки и готовности действовать в условиях постоянной опасности.

Мама Александра вспоминает, как он успокаивал близких: "Бабушка писала ему: "Как ты мог? У тебя родители не слышат, ты им нужен!". А он ответил: "Простите меня, а кто будет вас защищать, если не мы? Не волнуйтесь, я буду только машины ремонтировать".

Со временем он прошел самые горячие направления - Донецкое, Харьковское, Запорожское.

Возил боеприпасы, воду, еду, а самое главное - вывозил раненых из "ада" на передовой.

Родным об этом - почти не говорил, ограничиваясь короткими фразами. Но его поступки говорили больше слов.

В конце 2024 года Александр получил медаль "За спасенную жизнь" от Главнокомандующего ВСУ - награду, которая подтвердила то, что Герой делал каждый день.

Служба изменила "Мекса". Мальчишка с улыбкой превратился в мудрого воина.

"Я решил, что буду военным", - сказал он как-то бабушке.

Последний раз Александр говорил с семьей 1 января 2025 года.

Александр "Мекс" Явнюк на службе (фото: предоставлено РБК-Украина)

Последний боевой выезд

8 января 2025 года на Запорожском направлении (вблизи Каменского Васильевского района) возникла критическая ситуация.

Нужно было срочно эвакуировать раненого бойца. Решение принималось за секунды.

Александр согласился сразу - он знал маршрут, имел опыт и не привык отступать.

Однако во время эвакуации машину атаковали вражеские беспилотники.

"Впоследствии его командир рассказывал, что Александр был единственным, кто согласился ехать. Враг попал дроном. Водитель погиб мгновенно. Саша выскочил из подбитого пикапа, но не успел отбежать", - поделилась мама воина.

Он, по ее словам, "получил страшные травмы, которые не оставили шанса выжить".

"Но тот раненый парень, которого они вывозили, остался жив. Саша завоевал для него жизнь ценой собственной", - добавила она.

Память о защитнике и Герое

На прощании капеллан вспоминал, как вечером 7 января они с Александром долго пили чай и разговаривали о жизни.

Никто тогда не знал, что это - последний вечер "Мекса".

Саша оставил после себя не только боль, но и свет.

В четвертом классе он написал стихотворение, слова которого сейчас звучат как завещание:

"Где небо, там и земля. Где цветы, там и трава. А наша земля - Украина. Живет здесь моя семья... Я очень люблю свою Украину!".

Мама Александра хочет, чтобы люди помнили его как человека с огромным сердцем.

"Он боролся до последнего вздоха ради победы Украины. Саша всегда с нами в наших сердцах. Очень хочется, чтобы люди всегда помнили всех, кто погиб за Украину и за нас", - поделилась она.

Александр Явнюк, "Мекс", вернулся на щите, оставив своих близких в мире, где теперь стало слишком тихо.

Но его голос продолжает звучать в каждой спасенной жизни, в каждом отремонтированном двигателе боевых побратимов и в памяти родной земли, которую он так преданно защищал.

Слава и вечная память Защитнику!

В завершение стоит заметить, что проект "Ангелы спорта" был основан в апреле 2022 года Спортивным комитетом Украины именно для чествования памяти украинских спортсменов и тренеров, погибших в результате российской военной агрессии на территории Украины.