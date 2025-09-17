Легендарные разведчики из подразделения "Артан" стали героями фильма: где смотреть
Недавно команда независимого волонтерского проекта Ukraїner выпустила большой документальный фильм об одном из самых молодых, но уже легендарных подразделений украинской разведки - "Артан".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую ленту.
О чем говорится в фильме и где его найти
"Артан" - это спецназовцы, которые берутся за самые рискованные задачи на передовой.
Подразделение активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины было сформировано в начале полномасштабного вторжения РФ из опытных офицеров ГУР и мотивированных добровольцев.
Авторы проекта - через интервью бойцов и командира - рассказывают об истории и боевом пути подразделения, а также освещают те из боевых операций, о которых сегодня уже можно говорить.
В новом документальном фильме рассказывается, в частности, про:
- спасение бойца после 12-часового пребывания в открытом море;
- диверсии на оккупированных территориях;
- операции, которые существенно влияли на ход боевых действий.
Лента позволяет окунуться в ежедневную реальность воинов, которые работают там, где опасность самая большая.
"У нас такой принцип в подразделении... мы своих не оставляем", - подчеркивает командир "Артана" Виктор Торкотюк с позывным "Титан".
Поэтому неудивительно, что "Артан" в документальном проекте предстает не как абстрактное спецподразделение, а как команда людей, для которых служба стала жизнью, а борьба за Украину - личным делом.
Их история - о силе, которая рождается из преданности и веры в победу.
Она еще раз напоминает каждому: украинское сопротивление держится на тех, кто без колебаний идет навстречу самому сложному.
Документальный проект был опубликован на YouTube-канале Ukraїner W.
Напомним, ранее мы рассказывали о павшем Герое Украины Владимире Яворском (который летом 2022 года стал разведчиком в спецподразделении ГУР МО "Артан") и как в честь памяти о нем в Киеве провели турнир по регби.
Кроме того, мы сообщали, что в Киеве к годовщине создания "Артана" открыли мурал о самых громких операциях спецподразделения.
Читайте также, как "Артан" из ГУР уничтожает оккупантов дронами.