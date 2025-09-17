ua en ru
Легендарные разведчики из подразделения "Артан" стали героями фильма: где смотреть

Среда 17 сентября 2025 15:10
Легендарные разведчики из подразделения "Артан" стали героями фильма: где смотреть Ukraїner создал документальный фильм о подразделении ГУР "Артан" (фото: facebook.com/artan.gur)
Автор: Ирина Костенко

Недавно команда независимого волонтерского проекта Ukraїner выпустила большой документальный фильм об одном из самых молодых, но уже легендарных подразделений украинской разведки - "Артан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую ленту.

О чем говорится в фильме и где его найти

"Артан" - это спецназовцы, которые берутся за самые рискованные задачи на передовой.

Подразделение активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины было сформировано в начале полномасштабного вторжения РФ из опытных офицеров ГУР и мотивированных добровольцев.

Авторы проекта - через интервью бойцов и командира - рассказывают об истории и боевом пути подразделения, а также освещают те из боевых операций, о которых сегодня уже можно говорить.

В новом документальном фильме рассказывается, в частности, про:

  • спасение бойца после 12-часового пребывания в открытом море;
  • диверсии на оккупированных территориях;
  • операции, которые существенно влияли на ход боевых действий.

Лента позволяет окунуться в ежедневную реальность воинов, которые работают там, где опасность самая большая.

"У нас такой принцип в подразделении... мы своих не оставляем", - подчеркивает командир "Артана" Виктор Торкотюк с позывным "Титан".

Поэтому неудивительно, что "Артан" в документальном проекте предстает не как абстрактное спецподразделение, а как команда людей, для которых служба стала жизнью, а борьба за Украину - личным делом.

Их история - о силе, которая рождается из преданности и веры в победу.

Она еще раз напоминает каждому: украинское сопротивление держится на тех, кто без колебаний идет навстречу самому сложному.

Документальный проект был опубликован на YouTube-канале Ukraїner W.

Напомним, ранее мы рассказывали о павшем Герое Украины Владимире Яворском (который летом 2022 года стал разведчиком в спецподразделении ГУР МО "Артан") и как в честь памяти о нем в Киеве провели турнир по регби.

Кроме того, мы сообщали, что в Киеве к годовщине создания "Артана" открыли мурал о самых громких операциях спецподразделения.

Читайте также, как "Артан" из ГУР уничтожает оккупантов дронами.

