В ВСУ рассказали, сколько оккупанты ежедневно теряют солдат на Таврическом направлении

Силы обороны Украины наносят российским оккупантам существенные потери на Таврическом направлении. Бойцы ВСУ на протяжении последних пяти дней ликвидируют ежесуточно более 250 захватчиков на этом участке фронта.

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Офицер также отметил, что украинские военные на Таврическом направлении взяли в плен около полусотни российских интервентов за эти пять дней.

"Если говорить о крайних 5 сутках, то ежедневно враг уже в течение 5 суток теряет более 250 человек в день. Также за прошедшие сутки 3 российских оккупанта сдались, за последние 5 суток эта цифра уже составляет около 50 человек, то есть враг продолжает сдаваться в плен", - сказал он.

Также Штупун назвал потери врага в технике за прошедшие сутки. Так, бойцы ВСУ на этом участке уничтожили 24 единицы военной техники войск РФ, и еще почти 30 единиц были повреждены, а также были поражены 4 склада с боеприпасами оккупантов.

При этом он обратил внимание, что на Таврическом направлении российские захватчики после потерь позиций в предыдущий период "резко увеличили свою активность - провели 41 боевое столкновение".

Отражение атак противника

"Безуспешно враг пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки. Пытался улучшить тактическое положение в районе Ласточкиного. Продолжает штурмы Маринки и действует возле Красногоровки", - рассказал спикер.

Он уточнил, что в общей сложности на указанных участках было зафиксировано более 15 атак противника, что завершились для оккупантов неудачей.

Кроме того, украинские воины отразили на Шахтерском направлении вражеские атаки в районах Золотой Нивы и Ровнополья, а на Запорожском направлении отбили атаки противника возле Новодаровки, Вербового и Роботиного.

"Мы продолжаем ведение наступательной операции", - подчеркнул офицер.

Напомним, вчера командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский подчеркнул, что наши бойцы продолжают освобождение Украины, и заинтриговал видео с фронта.