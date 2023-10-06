Еще более 600 оккупантов и 20 танков: Генштаб ВСУ обновил потери РФ

Силы обороны Украины ликвидировали за прошедшие сутки еще 620 российских оккупантов. Также бойцы ВСУ уничтожили 20 вражеских танков, более 20 артсистем и 29 беспилотников противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 281090 (+620) человек ликвидировано;

танков - 4777 (+20) ед.;

боевых бронированных машин - 9082 (+30) ед.;

артиллерийских систем - 6666 (+23) ед.;

РСЗО - 806 (+2) ед.;

средства ПВО - 540 ед.;

самолетов - 315 ед.;

вертолетов - 316 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5158 (+29) ед.;

крылатые ракеты - 1530 ед.;

корабли/катера - 20 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 9015 (+35) ед.;

специальная техника - 951 (+3) ед.

Ситуация на фронте 6 октября

По данным Генерального штаба утром 6 октября, за прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений на фронтах. Военнык ВСУ продолжают оборону на востоке и юге Украины. Кроме того, наши защитники наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 7 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск ВСУ поражены узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелая огнеметная система, 9 артиллерийских средств, склад горюче-смазочных материалов, радиолокационная станция и станция РЭБ врага.