Ситуация на фронте сегодня 6 октября

Силы обороны продолжают оборону на востоке и юге Украины. Кроме того, ВСУ наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

5 октября российские войска нанесли ракетный удар по гражданскому объекту в селе Гроза Купянского района Харьковской области. По предварительным данным, в результате прицельного попадания, погибло более 50 мирных жителей.

За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений. В общем, враг нанес 3 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Кроме того, российская федерация атаковала Украину 29 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Противовоздушной обороной уничтожено 24 вражеских "Шахеды". Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении оккупанты наступательных действий не вели.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 4 атаки врага в районе восточнее Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины имели успех восточнее Андреевки Донецкой области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе восточнее Дилиевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Авдеевки Донецкой области. Также, враг совершил 14 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага в районах населенных пунктов Золотая Нива и Водяное Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники сдерживают захватчиков в районе юго-восточнее Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 7 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражены узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелая огнеметная система, 9 артиллерийских средств, склад горюче-смазочных материалов, радиолокационная станция и станция РЭБ противника.