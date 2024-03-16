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Военные уничтожили российскую ДРГ в Сумской области, - Артюх

Сумская область, Суббота 16 марта 2024 19:09
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Военные уничтожили российскую ДРГ в Сумской области, - Артюх Фото: Военные уничтожили российскую ДРГ в Сумской области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные уничтожили российскую диверсионно-разведывательную группу в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в эфире телемарафона.

"ВСУ активно защищают как границу, так и наш воздух", - подчеркнул Артюх.

Он рассказал, что сегодня, 16 марта, украинские военные уничтожили в Сумской области российскую ДРГ.

"Сегодня, кстати, снова зашла ДРГ на севере области, но была уничтожена нашими Силами обороны. Силы обороны не дают зайти на нашу территорию врагу", - пояснил он.

Утраты армии РФ на войне

Напомним, что российский режим скрывает потери своей армии в захватнической войне против Украины. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 429 тысяч солдат.

Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 1160 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.

Британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны.

Больше о том, как ВСУ закрывают "болевые точки" на фронте и решится ли исход войны летом - читайте в материале РБК-Украина.

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