Ход Сырского. Как ВСУ закрывают "болевые точки" на фронте и решится ли исход войны летом

Украинским войскам удалось стабилизировать фронт, и это одно из главных достижений последних недель. Тем временем западные аналитики говорят об угрозе российского прорыва, а дипломаты - о том, что исход войны сможет решиться весной или летом.

Подробнее о ситуации на фронте, приоритетах, проблемных точках и о том, от чего будет зависеть успех украинской обороны, - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: аналитика Института изучения войны (ISW) и украинского проекта DeepState, Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, комментарии экспертов Владислава Селезнева и Алексея Гетьмана.

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Повестка Сырского: ротация на переднем крае, дроны и РЭБ - на первом плане

Ситуация на фронте сложная, но контролируемая. И относительно стабильная, если сравнивать с февралем, когда украинским войскам пришлось выйти из Авдеевки под натиском оккупантов, которым также удалось захватить несколько сел на запад от города. На этой неделе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снова работал на передовой.

"Оперативная обстановка на восточном фронте остается сложной… В то же время, вероятно, вследствие высокого уровня потерь, активность врага на других участках фронта заметно снизилась", - отметил он.

По его словам, это произошло благодаря ротации частей, которые потеряли боеспособность. Он также подчеркивает, что в целом запущен процесс замены бойцов на переднем крае. Участие в интенсивных боевых действиях предполагает физическое и моральное истощение. И на первой линии главком может своими глазами оценить ситуацию, а не из докладов командиров.

Фото: Александр Сырский на передовой (t.me/osirskiy)

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что ротация, возможно, проходит с опозданием, поскольку многие были на передовой по два года, а то и больше.

"Речь идет даже не о том, что бойцы устали и нуждаются в отдыхе, а об истощении и, как результат, о невозможности выполнять боевые задачи. Я думаю, сделать это нужно было чуть раньше, тогда бы боеспособность подразделений на фронте была лучшей. Как ротация повлияет? Положительно, потому что свежие силы воюют лучше, чем истощенные люди. Им нужно дать возможность не столько отдохнуть, сколько восстановиться", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Еще один месседж Сырского касался характера боевых действий. Сейчас они ведутся с массовым применением дронов всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов. По его словам, БПЛА становятся основным ударным оружием сухопутных войск.

"В этих условиях надежную защиту наших военнослужащих могут обеспечить только современные и мощные средства РЭБ, роль и значение которых постоянно растет. Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план, и только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу", - отметил главком.

Конечно, ударные беспилотники полноценно не заменят артиллерию, но могут частично заполнить ее нишу, объясняет Гетьман. И здесь есть важный момент: из-за кругового отклонения ориентировочно для того, чтобы гарантированно поразить цель, нужно сделать 5 выстрелов из пушки. С БПЛА ситуация лучше, поскольку по статистике из двух один точно попадет куда надо. С другой стороны, если говорить об FPV, то дроны не залетают на расстояние, на которую бьют РСЗО и дальнобойные пушки.

"Сырский имел в виду, что нужно сосредоточиться на производстве дронов в достаточном количестве, а также средств РЭБ, чтобы не позволить активно работать вражеским дронам. Это не означает, что только они будут определять ход боевых действий. Главком обратил внимание, насколько это важная составляющая. Скорее всего, следующие войны уже будут преимущественно войнами дронов. И мы, и западные партнеры увидели их важную роль. Не только тех, которые летают, но и тех, которые сами плавают и ездят. Концепцию подготовки к будущим войнам пересмотрят, однако пехоту, самолеты, артиллерию и ракеты все равно заменить будет сложно", - добавил эксперт.

Что происходит на фронте и где могут быть "болевые точки"

Силы обороны успешно отбивают атаки под Купянском возле Синьковки и Першотравневого, южнее в направлении Лимана враг прилагает большие усилия для продвижения возле Ямполовки и Тернов. Под Бахмутом украинским войскам удалось отбросить противника возле Богдановки, продолжаются бои за Ивановское и в районе Клещиевки.

На Авдеевском отрезке россияне усилили давление на Бердычи, Орловку и Тоненькое, стягивают свежие силы. В районе Марьинки атакуют Георгиевку и пытаются развить успех в Новомихайловке, не считаясь с потерями. На Бердянском направлении отмечаются попытки продвинуться возле Шевченко, Приютного и Новодонецкого. На юге в Запорожской области противник атакует Работино. Согласно выводам DeepState, враг концентрирует главные силы в направлении Покровска и Курахово.

Наступать к западу от Авдеевки россиянам все сложнее. В районе Бердычей и Семеновки они достигли первой линии естественных препятствий. Чтобы двигаться дальше, нужно преодолеть каскад водоемов вдоль течения реки Дурная. Украинские силы активно мешают этому, в том числе с противоположного берега, который выше.

Орловка и Тоненькое находятся на более низком "авдеевском берегу". За них ведутся ожесточенные бои, но, вероятно, основная задача - максимально задержать оккупантов, чтобы успеть подготовиться к обороне на новых рубежах, где усиленно возводят фортификации. Противник, со своей стороны, бросает в бой свежие резервы и бомбит передовые позиции КАБами.

Фото: в Украине усиленно строят фортификации (mil.gov.ua)

Как пишет The New York Times, российский темп снижается, потому что приходится наступать под огнем ВСУ с господствующих высот. Кроме того, сказывается усталость подразделений, которые несколько месяцев штурмовали Авдеевку. Бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев не настолько оптимистичен в оценках.

"В районе Тоненького, например, ситуация чрезвычайно сложная, кризисного уровня. В районе Бердычей тоже. Удастся ли нам сдержать наступающих в районе Орловки, ни одна живая душа не скажет. Потому что у противника еще есть ресурсы, а наши позиции довольно шаткие. В ближайшее время станет понятно, удержим ли мы позиции. Но говорить утвердительно, что мы отбили все атаки и фронт западнее Авдеевки стабилизирован, как минимум не профессионально", - отметил он в беседе с изданием.

Что касается других проблемных участков, он обращает внимание район южнее Марьинки, возле Победы и Новомихайловки. Здесь тяжело вести оборонительные бои, оккупанты сосредоточили немалые силы в попытке срезать Угледарский выступ. Но и в целом ни одного спокойного участка на фронте нет.

"Враг давит на Купянском направлении, готовится наступать на Лиманском, определенная динамика есть в районе Работино. В последнее время немного новостей с левобережья Херсонской области, и я не готов говорить, удерживаем ли мы еще плацдармы. Силы спецопераций работают на Кинбурнской косе, но это отдельные рейдовые действия не оперативно-тактического уровня", - сказал Селезнев.

По словам Гетьмана, многие точки на фронте можно считать болевыми, ведь позиции приходится защищать от врага, которые превосходит и в численности, и в технике. Кроме как ротацией, закрыть их можно, выстраивая оборону с учетом рельефа.

"Неважно, на сколько километров влево, вправо, вперед или назад этот рельеф находится. Нельзя занимать оборону просто глядя на карту и рисуя новую линию под линейку. Занимаются господствующие высоты, делается так, чтобы водные препятствия мешали врагу, чтобы ему было максимально неудобно", - добавил он.

Дефицит снарядов создает риски. Есть ли угроза российского прорыва

Аналитики Института изучения войны (ISW) предупреждают: из-за дефицита боеприпасов украинская оборона может оказаться хрупкой, несмотря на то, что наступление России остается ползучим. Поскольку фокус на участках, где противник действует более интенсивно, создает уязвимости в других местах. Которые оккупанты могут использовать для внезапного прорыва.

"Сохранение Россией инициативы на всем театре военных действий увеличивает риски такого развития событий, позволяя российскому военному командованию практически по своему желанию наращивать или сокращать операции в любом месте на линии фронта", - пишут они.

ISW также обратил внимание на интервью с неназванными украинскими командирами изданию Der Spiegel. Они в частности говорят об экономии снарядов и техники, а также о том, что некоторые подразделения способны держать позиции "пока россияне не ударят в полную силу". О возможной угрозе прорыва говорил и генерал Сырский, не уточняя о каком участке идет речь.

"Поработал в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков. После детального анализа… были приняты все необходимые решения (для обороны на неназванном участке, - ред.)", - сообщил он в среду.

Фото: западные аналитики считают, что проблемы с боеприпасами якобы могут привести к внезапному прорыву РФ (Getty Images)

ISW приходит к выводу, что украинские силы могут отдавать приоритет в распределении боеприпасов тем направлениям, где Россия ведет более крупные операции. Но пока она владеет инициативой, именно ее командиры будут определять место, время и масштаб наступательных действий. Поэтому любая активизация в ранее "неприоритетных районах" якобы может привести к скорому прорыву.

Владислав Селезнев соглашается в той части, что нехватка снарядов создает риски потери территории.

"Но могут ли такие риски быть масштабированы до уровня прорыва на расстояние в несколько десятков километров? Пожалуй, нет. Так как враг тоже теряет ресурсы и несет потери. Думаю, скорее всего у россиян еще могут быть определенные успехи, но на тактическом уровне, с продвижением в несколько сотен метров, возможно, на пару километров. Однако вряд ли стоит говорить о ситуации настоящего прорыва фронта, как, например, было в сентябре 2022-го, когда мы освобождали Харьковскую область", - отметил он.

Кроме того, он не верит в возможность внезапного прорыва на каком-то из направлений. По его словам, в нынешней войне обе стороны ведут достаточно эффективную разведку.

"А значит планирование больших внезапных операций сейчас физически невозможно. Любое движение как украинских Сил обороны, так и вражеской армии будет замечено заранее", - подчеркнул эксперт.

Весной и летом решится исход войны? Чего ждать в ближайшие месяцы

На днях тревожный прогноз прозвучал из уст главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. После встреч в Вашингтоне он заявил, что помощь Украине больше нельзя откладывать, так как "исход войны решится весной и летом". И призвал законодателей США как можно быстрее разблокировать пакет на 60 млрд долларов.

"Мы должны ускориться. Мы должны увеличить нашу поддержку, чтобы делать больше и быстрее. Вот почему мы наращиваем наш (в Евросоюзе, - ред.) потенциал промышленной обороны. И это также верно и для США… Следующие месяцы будут решающими", - сказал он.

По его словам, многие аналитики ожидают крупного российского наступления этим летом, и Украина не может дожидаться результатов выборов в США. Но в подготовке России к еще более активным действиям секрета нет. О наступлении в конце мая или начале июня недавно предупреждал президент Владимир Зеленский, напоминает Алексей Гетьман. И, конечно, определять, когда именно решится исход войны, будут военные, а не дипломаты.

"Россияне не скрывают планы мобилизовать большое количество людей. Сейчас у них заканчивают так называемый "курс молодого бойца" еще 100 тысяч человек, которых вскоре задействуют. Прогнозировалось, что это будет где-то в июне. Они переходят на военные рельсы, а нам нужно готовиться и делать все, чтобы не дать возможности добиться успехов на фронте", - отметил он.

Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что весной и летом якобы решится исход войны (Getty Images)

Украине крайне необходима помощь партнеров. Тем не менее полномасштабная война продолжается третий год, и пора понять, что какое-то одно действие не решит все вопросы, объясняет эксперт.

"Нам нужны мощные оборонные фортификации, собственная военная промышленность, своя мобилизация, донаты и чтобы все люди внутри страны работали на победу. Нам буквально нужно все, это комплексный вопрос. Если будет больше оружия, летом будет легче. Если будет больше фортификаций, тоже, но фортификации без оружия ничего не решат", - сказал он.

В начале года ряд западных СМИ анализировал проблемы украинского контрнаступления-2023, западной поддержки, динамику на фронте и то, как все это повлияет на военный 2024 год. Общий посыл сводился к тому, что Украине стоит уйти в оборону, чтобы подготовить силы к наступлению уже в 2025-м. Опрошенные РБК-Украина эксперты ранее соглашались, что этот год - год обороны, а не активных наступательных действий с нашей стороны. На прошлой неделе командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк заявил, что Украина планирует контрудары, однако все это укладывается в логику стратегической обороны.

Украина вряд ли будет наступать в 2024-м, так как несколько месяцев не было вменяемых поставок оружия. И даже если в ближайшее время союзники начнут помогать активнее, скорее всего, все силы и средства будут брошены на оборону и подготовку резервов.

"Ключевой элемент на сегодня - это построение фортификаций с использованием всех элементов от природно-географических условий до минных полей. От реализации этой миссии зависит, насколько устойчивой будет наша стратегическая оборона. И под прикрытием данных процессов есть над чем работать в рамках создания резервов стратегического уровня для наступления в будущем. Впереди очень много работы", - считает Владислав Селезнев.

Чем закончится рейд РДК и компании и перебросит ли Россия войска в Белгород

Эта неделя также проходит под знаком рейда на российскую территорию, который продолжается четвертые сутки. Бои ведутся в приграничной зоне в районе Шебекино, Нехотеевки и в Грайворонском районе Белгородской области, а также в Теткино Курской области. "Русский добровольческий корпус", "Сибирский батальон", легион "Свобода России" и, вероятно, некоторые другие подразделения постепенно продвигаются вперед, призывают местное население к эвакуации и анонсируют масштабные удары по военным объектам. Минобороны РФ фантазирует о высадке украинского десанта и "рисует" большие потери, якобы нанесенные партизанам.

Сегодня Белгород находился под мощным обстрелом, в городе пожары, есть попадания в дома, также уничтожены авто. Очевидцы публикуют фото последствий прилетов. В городе закрыты школы, вузы, музеи и торговые центры. Из-за воздушной тревоги приостанавливали работу избирательные участки. Отметим, прорыв границы происходит на фоне так называемых президентских выборов в России.

Из-за обстрелов школы со среды перевели на дистанционное обучение и в соседней Курской области. В самом Курске периодически звучат сирены. Как пишут российские оппозиционные СМИ, несмотря на то, что власти рапортуют о якобы разгроме "диверсантов", жизнь в двух регионах фактически парализована.

Фото: российские добровольческие батальоны снова проводят рейд в Белгородскую и Курскую области (Getty Images)

Сами добровольцы называют это ограниченной военной операцией. Хотя, по мнению Селезнева, уместнее говорить об операции информационно силовой.

"Скорее всего, вся деятельность оппозиционно настроенных подразделений, в составе которых исключительно российские граждане, будет завершена после "выборов Путина". Ее задача - привлечь внимание к вооруженному сопротивлению путинскому режиму. Но ресурсы несопоставимы, у россиян много личного состава, техники и есть авиационная компонента. Обратите внимание, они фактически ровняют с землей некоторые населенные пункты, чтобы уничтожить добровольцев", - отметил он.

Он также прогнозирует, что партизаны не смогут долго держаться в приграничной зоне и через несколько дней вернутся в Украину. Что касается того, может ли прорыв границы заставить оккупантов снять часть войск с фронта и перебросить в Белгород, то данный вариант исключен.

"По разным оценкам, от 23 000 до 27 000 российских военных находятся на территории Курской и Белгородской областей. Этих ресурсов достаточно, чтобы не позволить отрядам РДК развить тактический успех", - добавил эксперт.

Также пока нет признаков того, чтобы в ответ Россия стягивала силы к границе с Харьковской областью. Об этом на днях заявил начальник ОВА Олег Синегубов. Тем временем противник нарастил частоту ударов по нашим приграничным регионам. Только в Сумской области за два дня раздалось 800 взрывов, по словам начальника местной ОВА Владимира Артюха, это "полугодовая норма".

Накануне россияне также ударили по радиотехническим объектам, вывели из строя передатчики в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце, в результате чего наблюдались проблемы с теле-, радиосигналом и мобильной связью. Также была атакована телевизионная инфраструктура Харьковской области.

По словам Селезнева, такие атаки являются "опасным звоночком".

"Связь - это нерв не только армии, но и коммуникаций вообще. В случае потери устойчивой связи, интернета, радио- и телевизионного сигнала это станет вызовом, так как пребывание в информационном вакууме не позволяет своевременно принимать и реализовывать определенные решения", - подытожил он.