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Військові знищили російську ДРГ в Сумській області, - Артюх

Сумська область, Субота 16 березня 2024 19:09
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Військові знищили російську ДРГ в Сумській області, - Артюх Фото: Військові знищили російську ДРГ в Сумській області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові знищили російську диверсійно-розвідувальну групу в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

"ЗСУ активно захищають як кордон, так і наше повітря", - наголосив Артюх.

Він розповів, що сьогодні, 16 березня, українські військові знищили в Сумській області російську ДРГ.

"Сьогодні, до речі, знову зайшла ДРГ на півночі області, але була знищена нашими Силами оборони. Сили оборони не дають зайти на нашу територію ворогу", - пояснив він.

Втрати армії РФ на війні

Нагадаємо, що російський режим приховує втрати своєї армії у загарбницькій війні проти України. Проте, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила на фронті вже понад 429 тисяч солдатів.

Лише за останню добу наші захисники ліквідували 1160 росіян та знищили десятки одиниць техніки ворога.

Британська розвідка заявила, що середньодобові втрати Росії у лютому були найбільші від початку повномасштабної війни.

Більше про те, як ЗСУ закривають "больові точки" на фронті та чи вирішиться результат війни влітку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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