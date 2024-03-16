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Почти 1200 оккупантов и 31 автомобиль. Генштаб обновил потери России в Украине

Суббота 16 марта 2024 07:53
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Почти 1200 оккупантов и 31 автомобиль. Генштаб обновил потери России в Украине Фото: Генштаб обновил потери России в Украине (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне в Украине на утро субботы 16 марта, составили 1160 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 429 580 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 31 автомобиль, 26 артсистем и 24 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 429 580 (+1160) человек ликвидировано;
  • танков - 6779 (+21) ед.;
  • боевых бронированных машин - 12 973 (+24) ед.;
  • артиллерийских систем - 10 606 (+26) ед.;
  • РСЗО - 1017 ед.;
  • средства ПВО - 719 (+2) ед.;
  • самолетов - 347 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8268 (+14) ед.;
  • крылатые ракеты - 1922 (+2) ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14 024 (+31) ед.;
  • специальная техника - 1712 (+1) ед.

Почти 1200 оккупантов и 31 автомобиль. Генштаб обновил потери России в Украине

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ контролируют высоты к северо-западу от Авдеевки возле Новобахмутовки и Очеретино, что затрудняет продвижение России в этом районе.

В Украине на фронте в течение суток произошло 78 боевых столкновений. Авиация нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

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