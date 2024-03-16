Почти 1200 оккупантов и 31 автомобиль. Генштаб обновил потери России в Украине
Потери России в войне в Украине на утро субботы 16 марта, составили 1160 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 429 580 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 31 автомобиль, 26 артсистем и 24 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 429 580 (+1160) человек ликвидировано;
- танков - 6779 (+21) ед.;
- боевых бронированных машин - 12 973 (+24) ед.;
- артиллерийских систем - 10 606 (+26) ед.;
- РСЗО - 1017 ед.;
- средства ПВО - 719 (+2) ед.;
- самолетов - 347 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8268 (+14) ед.;
- крылатые ракеты - 1922 (+2) ед.;
- корабли/катера - 26 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 14 024 (+31) ед.;
- специальная техника - 1712 (+1) ед.
Ситуация на фронте
По данным института изучения войны (ISW), ВСУ контролируют высоты к северо-западу от Авдеевки возле Новобахмутовки и Очеретино, что затрудняет продвижение России в этом районе.
В Украине на фронте в течение суток произошло 78 боевых столкновений. Авиация нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.
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