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Британская разведка: среднесуточные потери РФ в феврале - самые большие с начала войны

Украина, Воскресенье 03 марта 2024 14:40
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Британская разведка: среднесуточные потери РФ в феврале - самые большие с начала войны Фото: у России выросли потери на фронте в феврале 2024 года (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Среднесуточные потери российской армии в феврале 2024 года были самыми большими с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter (X).

Как отмечает разведка, в феврале увеличилось среднесуточное количество потерь РФ, речь идет об убитых и раненых солдатах.

"Февраль 2024 стал наивысшим показателем с начала войны - 983 в день", - говорится в сводке.

В Британии считают, что Россия потеряла на войне против Украины около 355 тысяч военных убитыми и ранеными.

"Рост среднесуточных потерь почти наверняка отражает приверженность России к массовой и изнурительной войне. Хотя это и дорого стоит с точки зрения человеческих жизней, такой эффект усиливает давление на позиции Украины по всей линии фронта", - добавляют в разведке.

Потери российской армии

Напомним, что российский режим скрывает потери своей армии в захватнической войне против Украины. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 416 тысяч солдат.

Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 1160 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.

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