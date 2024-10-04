Военные уничтожили полевой состав боекомплектов РФ на Бахмутском направлении (видео)

Украинские военные уже несколько лет отражают российские атаки на Бахмутском направлении. В этот раз бойцы "Холодного Яра" уничтожили вражеский состав боекомплектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал. Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

По данным военных, на видео можно увидеть отличную командную работу по исполнению пилотов ББПС Black Raven 93-й бригады "Холодный Яр".

"Знатный баб у оккупантов на Бахмутском направлении", - отметили в Сухопутных войсках ВСУ.

Ситуация на фронте по состоянию на 4 октября

РБК-Украина уже сообщало, что согласно отчету Института изучения войны на фронте в Украине фиксируется продвижение российских кафиров к югу от Северска и к востоку и юго-востоку от Покровска в Донецкой области.

В то же время Генеральный штаб ВСУ рассказал о потерях врага на фронте по состоянию на сегодняшний день.

Кроме того, сегодня Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в Воронежской области.

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