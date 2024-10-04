Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат, 8 РСЗО и около 60 артсистем, - ВСУ
Фото: россияне потеряли за сутки рекордное количество БпЛА (Getty Images)
За последние сутки с 3 на 4 октября, россияне потеряли на фронте 1230 солдат, 31 боевую бронированную машину и более 100 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 657 940 (+1230) человек ликвидировано;
- танков - 8908 (+15) ед;
- боевых бронированных машин - 17 627 (+31) ед;
- артиллерийских систем - 18 965 (+59) ед;
- РСЗО - 1212 (+8) ед;
- средства ПВО - 965 (+1) ед;
- самолетов - 368 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 494 (+101) ед;
- крылатых ракет - 2613 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 25 820 (+70) ед;
- специальной техники - 3333 (+3) ед.
Ситуация на фронте
По данным ISW, армия РФ продвинулась в двух районах Донецкой области.
Войска агрессора не способны реализовать масштабное наступление по всей линии фронта, но могут тактически захватывать территории на отдельных направлениях.
За прошедшие сутки 3 октября, на фронте произошло более 150 боевых столкновений, вражеские войска активно штурмуют на трех направлениях.
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