Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат, 8 РСЗО и около 60 артсистем, - ВСУ

За последние сутки с 3 на 4 октября, россияне потеряли на фронте 1230 солдат, 31 боевую бронированную машину и более 100 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.10.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

По данным ISW, армия РФ продвинулась в двух районах Донецкой области.

Войска агрессора не способны реализовать масштабное наступление по всей линии фронта, но могут тактически захватывать территории на отдельных направлениях.

За прошедшие сутки 3 октября, на фронте произошло более 150 боевых столкновений, вражеские войска активно штурмуют на трех направлениях.

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