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Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат, 8 РСЗО и около 60 артсистем, - ВСУ

Пятница 04 октября 2024 07:38
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Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат, 8 РСЗО и около 60 артсистем, - ВСУ Фото: россияне потеряли за сутки рекордное количество БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 3 на 4 октября, россияне потеряли на фронте 1230 солдат, 31 боевую бронированную машину и более 100 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 657 940 (+1230) человек ликвидировано;
  • танков - 8908 (+15) ед;
  • боевых бронированных машин - 17 627 (+31) ед;
  • артиллерийских систем - 18 965 (+59) ед;
  • РСЗО - 1212 (+8) ед;
  • средства ПВО - 965 (+1) ед;
  • самолетов - 368 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 494 (+101) ед;
  • крылатых ракет - 2613 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25 820 (+70) ед;
  • специальной техники - 3333 (+3) ед.

Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат, 8 РСЗО и около 60 артсистем, - ВСУ

Ситуация на фронте

По данным ISW, армия РФ продвинулась в двух районах Донецкой области.

Войска агрессора не способны реализовать масштабное наступление по всей линии фронта, но могут тактически захватывать территории на отдельных направлениях.

За прошедшие сутки 3 октября, на фронте произошло более 150 боевых столкновений, вражеские войска активно штурмуют на трех направлениях.

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