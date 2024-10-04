Військові знищили польовий склад боєкомплектів РФ на Бахмутському напрямі (відео)
Українські військові вже кілька років відбивають російська атаки на Бахмутському напрямку. Цього разу бійці "Холодного Яру" знищили ворожий склад боєкомплектів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал
Сухопутних військ Збройних сил України.
"Знатний бабах в окупантів на Бахмутському напрямі", - зауважили в Сухопутних військах ЗСУ.
За даними військових, на відео можна побачити чудову командну роботу у виконанні пілотів ББпС Black Raven 93-ї бригади "Холодний Яр".
Вдало виконана операція призвела до виявлення та знищення польового складу боєкомплектів.
Ситуація на фронті станом на 4 жовтня
РБК-Україна вже повідомляло, що згідно зі звітом Інституту вивчення війни на фронті в Україні фіксується просування російських окупантів на південь від Сіверська та на схід і південний схід від Покровська в Донецькій області.
Водночас Генеральний штаб ЗСУ розповів про втрати ворога на фронті станом на сьогодні.
Крім того, сьогодні Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі у Воронезькій області.
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