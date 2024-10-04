Оккупанты продвинулись под Северском и Покровском: карты ISW

На фронте в Украине фиксируется продвижение российских оккупантов к югу от Северска и к востоку и юго-востоку от Покровска в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 4 октября отчет Института изучения войны ( ISW ) .

Операция ВСУ в России

Украинские войска 3 октября продолжали штурмы в Глушковском районе Курской области, но продвижение не было зафиксировано.

3 октября в Минобороны РФ заявляли, что ВСУ пытались прорвать российские позиции у Нового Пути (южнее Веселого).

Российские "военкоры" 2 октября заявили, что российские войска якобы восстановили утраченные позиции вблизи Веселого, и что около населенного пункта продолжаются бои.

Также шли бои на "украинском плацдарме" в Курской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские источники, в том числе МО РФ, утверждали, что бои продолжались в районе Ольговки и Кремяное, в районе Обуховки и Николаево-Дарьино, в районе Новоселовки и Плехово.

В Минобороны РФ заявляли, что в ночь на 3 октября российские войска сбили 113 украинских беспилотников над территорией России. В ведомстве рассказали, что ПВО сбила 73 беспилотника над Белгородской областью, 25 - над Воронежской областью, 14 - над Курской областью, и 1 - над Брянской областью.

При этом губернатор Воронежской области Александр Гусев 2 октября заявил, что российские войска сбили 10 украинских беспилотников над регионом.

Украинские СМИ со ссылкой на СБУ 3 октября сообщили, что в ночь на 3 октября СБУ нанесла удар с беспилотников по аэродрому Борисоглебск в Воронежской области, ударив по складам и ангарам самолетов Су-35/34, где хранились авиабомбы.

Российские и украинские источники обнародовали кадры пожаров вблизи Борисоглебского аэродрома.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские захватчики продолжали атаки вблизи Глубокого, Тихого и Волчанска Харьковской области 2 и 3 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Операция №2 - Луганская область

3 октября российские оккупанты продолжили наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Войска РФ наступали в районе Первомайского и Синьковки, вблизи Петропавловки, Куриловки, Песчаного, Стельмаховки, Андреевки, Вишневого, Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Торского и возле Дроновки 2 и 3 октября.

Операция №3 - Донецкая область

Российские оккупанты недавно продвинулись к югу от Северска и продолжили наступательные операции в этом районе 3 октября. Геолокационные кадры от 2 октября показывают, что войска РФ продвинулись к северу от Веселого.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 3 октября оккупанты атаковали возле Спорного (юго-восточнее Северского).

3 октября российские захватчики продолжали наступление в районе Часового Яра, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Войска РФ продолжали атаки в районе Калиновки, Ивановского, Белой Горы, Ступочек и Андреевки.

Российский "военкоры" заявил, что войска РФ будто бы регулярно отбивают украинские контратаки вблизи микрорайона Канал в восточной части Часового Яра.

Российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Торецка, Делиевки, Нелиповки, в направлении Щербиновки и Сухой Балки 2 и 3 октября, но не получили подтвержденных успехов.

Российские оккупанты недавно продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры от 2 октября показывают, что оккупанты продвинулись к югу от Новоторецкого и до восточной окраины Лисовки.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 3 октября, показывают, что войска РФ также продвинулись дальше к западу и юго-западу от Новогродовки.

Российские источники 2 и 3 октября утверждали, что войска РФ якобы захватили восточную часть н.п. Цукурино, продвинулись в центр города и имели успех к югу и северу от него.

Другой российский блогер 3 октября заявил, что путинские войска продвинулись к западу вдоль трассы Е-50 (Донецк-Покровск) к северу от Селидово, однако в ISW не нашли подтверждения этих российских заявлений.

Войска РФ 2 и 3 октября продолжали наступательные действия в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Новоторецкого, Зеленого Поля, Миролюбовки, Николаевки, Крутого Яра, Красного Яра, Новогродовки, Селидово, Цукуриного, Горняка и Желанное Второе.

3 октября российские оккупанты продолжали наступательные операции к западу от Донецка, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в центр Максимилиановки и Островское, и что им трудно продвигаться дальше из-за ударов украинских беспилотников и разведки. Однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

2 и 3 октября российские захватчики продолжали штурм вблизи Георгиевки и Курахово.

Войска РФ продвинулись юго-западнее Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 2 октября, показывают, что оккупанты продвинулись вдоль дороги Павловка-Богоявленка к северо-западу от Угледара.

Российский блогер утверждал, что российские подразделения недавно захватили северный вентиляционный ствол шахты №3 "Южнодонбасская" севернее Угледара, хотя в ISW не нашли подтверждения.

2 и 3 октября путинские войска продолжали наступление у Екатериновки, Константиновки, Богоявленки и Угледара, в направлении Трудовое и Максимовки.

Украинские и российские источники не сообщали о боевых действиях в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 3 октября.

"Южная ось"

2 и 3 октября российские оккупанты продолжали наступать на западе Запорожской области к северу от Работино вблизи Новоданиловки и к югу от Степногорска возле Каменского, но никаких изменений линии фронта в этом районе не было.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ немного продвинулись дальше северо-западнее Вербовое, но в ISW не нашли подтверждения.

3 октября российские захватчики продолжили штурм на Херсонском направлении, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ будто бы зачистили острова на реке Днепр вблизи Крынок и Казачьих Лагерей, но эксперты ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 3 октября сообщили, что с начала суток на фронте произошло 132 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что российские захватчики сосредоточили наступательные усилия на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях.