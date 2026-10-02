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Военные в октябре получат выплаты вовремя: правительство выделило более 50 миллиардов гривен

17:13 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

В октябре военнослужащие должны получить денежное довольствие и другие предусмотренные выплаты своевременно и в полном объеме. Для этого правительство выделило 50,1 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Сергея Корецкого и Министерства обороны Украины.

Речь идет о деньгах из резерва бюджета , предусмотренного для сектора безопасности и обороны.

Их используют на:

  • ежемесячное денежное довольствие военнослужащих;
  • другие социальные выплаты военным и семьям.

В Минобороны отметили, что это решение должно обеспечить своевременные выплаты военным в октябре.

При этом дополнительные средства в бюджет привлекать не будут. Правительство перераспределило уже предусмотренный ресурс из резерва сектора безопасности и обороны.

Какие выплаты получают военные в Украине

Ранее РБК-Украина рассказывала, что в 2026 году правительство изменило подход к начислению денежного довольствия военнослужащим.С 1 июня заработал двухлетний экспериментальный проект , согласно которому размер дополнительных выплат зависит не только от должности, но и от места службы и характера задач.

В частности, за непосредственное участие в боевых действиях военным предусмотрено дополнительное вознаграждение до 100 тысяч гривен в месяц. Отдельно установленные выплаты в зависимости от расстояния до линии боевого столкновения : 170 тысяч гривен - за выполнение заданий взводного опорного пункта включительно и 70 тысяч гривен - в ротный опорный пункт.

Также предусмотрены отдельные выплаты за боевые задания и успешные операции. За штурм или восстановление позиций военныммогут начислять 20-40 тысяч гривен в сутки , а за взятие противника в плен – 100 тысяч гривен, которые распределяют между участниками операции.

В целом денежное довольствие военных состоит из должностного оклада, оклада по званию, надбавки за выслугу лет и других доплат. Отдельно могут начисляться боевые вознаграждения, оздоровительная помощь и материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

При этом суммарный размер ежемесячных боевых выплат ограничен 460 тысяч гривен. Базовое денежное довольствие и отдельные предусмотренные выплаты начисляются сверх этого лимита.

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